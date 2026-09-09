Se recrudece violencia en Culiacán: ataques armados, vehículos incendiados y alerta a la población

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Foto: Especial

Nuevamente una serie de hechos violentos registrados desde esta tarde encendió las alertas en Culiacán, Sinaloa, donde se reportaron ataques a balazos contra inmuebles, vehículos incendiados, detonaciones y el asesinato de un hombre.

Uno de los hechos ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, donde un hombre de 41 años, identificado como David, fue encontrado gravemente herido con arma blanca sobre la calle Silvestre Revueltas.

Socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, habría sido atacado cerca del lugar y posteriormente caminó algunos metros antes de caer.

Minutos antes, en la colonia Rafael Buelna, hombres armados atacaron una vivienda ubicada en la calle Ébano. Según la información recabada, los agresores utilizaron un automóvil para derribar el acceso del inmueble, dispararon contra la fachada y posteriormente incendiaron la unidad. No se reportaron personas lesionadas.

Más tarde, un inmueble habilitado como autolavado en la colonia Miguel Hidalgo fue atacado a balazos. El establecimiento presentó daños en cristales y paredes, mientras que en el sitio fueron localizados casquillos de arma de fuego. Pese a que había personas en el lugar, no se reportaron heridos.

La violencia continuó en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de otro inmueble. En el lugar quedó abandonado un automóvil compacto y fueron encontrados numerosos casquillos de arma larga.

Durante la noche, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que recibió nuevos reportes de inseguridad en diferentes puntos de Culiacán. Entre ellos había detonaciones de arma de fuego en la zona de avenida Patria y México 68, un automóvil incendiado en la colonia Chapultepec, y nuevos disparos en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, estos últimos relacionados con el robo de un vehículo.

Ante la situación, la dependencia pidió a la población evitar las zonas señaladas y no acercarse a los lugares donde se registraban los hechos, mientras elementos de distintas corporaciones realizaban despliegues de seguridad.

Posteriormente, Seguridad Pública informó que los incidentes reportados se encontraban controlados y bajo atención del Grupo Interinstitucional, además de señalar que se mantenía presencia y vigilancia en los sectores afectados. La autoridad agregó que, hasta ese momento, no se habían recibido nuevos reportes de hechos de inseguridad y reiteró el llamado a la población a seguir las indicaciones oficiales.

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