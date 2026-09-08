Guerra de “Chapos” y “Mayos” se mudó a municipios de Sinaloa y a otras entidades del país
A 730 días del conflicto entre “Chapos” y “Mayos”, la violencia en Sinaloa se ha extendido a distintos municipios y, de acuerdo con especialistas y representantes empresariales, también ha tenido repercusiones en otras entidades del país. El impacto no se limita a Culiacán o Mazatlán, sino que alcanza a comunidades, negocios y familias.
Miguel Taniyama, empresario restaurantero de Sinaloa, señaló que la violencia también ha generado afectaciones psicológicas entre distintos sectores de la población.
“El daño psicológico de muchísima gente joven, personas mayores, mujeres, ha sido brutal”.
Violencia en Sinaloa cambia de municipios
La violencia también ha impactado a municipios como Escuinapa, Concordia y El Rosario. Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, afirmó que, aunque Culiacán continúa registrando homicidios, la incidencia se ha desplazado hacia otras zonas.
“Los números no han bajado, simplemente ha cambiado de lugar la violencia”.
La representante empresarial agregó que los efectos también se reflejan en los niveles de ansiedad de la población.
“Los jóvenes presentan más niveles de ansiedad, también los adultos. Unos porque somos padres, otros porque somos activistas, otros porque somos empresarios, otros porque son jóvenes”.
El profesor e investigador Ernesto Hernández Norzagaray señaló que algunos hechos violentos han alcanzado a personas que no estarían relacionadas con actividades delictivas.
“No corresponde a una lógica de guerra, sino más bien de generar una atmósfera de caos”, sostuvo.
Conflicto entre “Chapos” y “Mayos” alcanza a otros grupos
De acuerdo con Hernández Norzagaray, el conflicto también habría generado vínculos con grupos de otras regiones del país.
El investigador mencionó posibles alianzas con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos identificados como Los Cabrera, con presencia señalada en Durango.
“Hay distintos grupos que tienen interés con quedarse con la plaza”
Empresarios señalan impacto de la violencia en Sinaloa
Para Miguel Taniyama, la violencia ha alcanzado de distintas maneras a familias y negocios en Sinaloa.
El empresario señaló casos de robo de vehículos, desapariciones, cierre de establecimientos y personas que han presenciado hechos violentos.
“Cada familia, de alguna u otra manera, ha resentido esa inseguridad y esa delincuencia”.
Mientras la violencia se mantiene en distintos puntos del estado y el conflicto entre grupos delictivos continúa afectando a la población, representantes empresariales y especialistas advierten sobre las consecuencias sociales y económicas.
Martha Reyes Zazueta resumió la situación al señalar:
“Todavía hay un fondo peor de lo que estamos viviendo”.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Te recomendamos: