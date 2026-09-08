Guerra de “Chapos” y “Mayos” se mudó a municipios de Sinaloa y a otras entidades del país 

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A 730 días del conflicto entre “Chapos” y “Mayos”, la violencia en Sinaloa se ha extendido a distintos municipios y, de acuerdo con especialistas y representantes empresariales, también ha tenido repercusiones en otras entidades del país. El impacto no se limita a Culiacán o Mazatlán, sino que alcanza a comunidades, negocios y familias.

Miguel Taniyama, empresario restaurantero de Sinaloa, señaló que la violencia también ha generado afectaciones psicológicas entre distintos sectores de la población.

“El daño psicológico de muchísima gente joven, personas mayores, mujeres, ha sido brutal”.

Violencia en Sinaloa cambia de municipios

La violencia también ha impactado a municipios como Escuinapa, Concordia y El Rosario. Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, afirmó que, aunque Culiacán continúa registrando homicidios, la incidencia se ha desplazado hacia otras zonas.

“Los números no han bajado, simplemente ha cambiado de lugar la violencia”.

La representante empresarial agregó que los efectos también se reflejan en los niveles de ansiedad de la población.