Atacan a agentes federales en Culiacán; hay cuatro detenidos

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Tras el ataque, decomisaron arsenal. Foto: X/@OHarfuch

Agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados por hombres armados mientras realizaban labores de vigilancia sobre la carretera federal México 15, en Culiacán, Sinaloa.

El secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó que los elementos repelieron la agresión y lograron detener a cuatro presuntos generadores de violencia, sin que se registraran agentes lesionados.

En Culiacán, Sinaloa, personal del @SPF_SSPC de @SSPCMexico que realizaban labores de seguridad sobre la carretera federal México 15 fueron agredidos con armas de fuego.

Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado.… pic.twitter.com/d3eq0LoDKf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 8, 2026

Detienen a 4 presuntos agresores

De acuerdo con el funcionario, el ataque fue dirigido contra personal del Servicio de Protección Federal, corporación adscrita a la SSPC, que realizaba recorridos de seguridad en la zona.

Tras la agresión armada, los agentes respondieron al ataque y lograron capturar a los cuatro presuntos responsables.

“Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado“, señaló García Harfuch.

Aseguran armas, chalecos, ponchallantas y un vehículo robado en EE. UU.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron:

Tres armas de fuego, dos largas y una corta

30 cargadores

502 cartuchos

Cinco chalecos balísticos

Dos pecheras

Artefactos metálicos ponchallantas

Un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos

Según la SSPC, el automóvil cuenta con reporte de robo en territorio estadounidense.

Los investigan como generadores de violencia

Las autoridades federales señalaron que los detenidos están relacionados con el delito de robo de vehículo y serán investigados por su posible participación en hechos delictivos registrados en la capital sinaloense.

La SSPC indicó que los cuatro sujetos serán identificados por las autoridades como presuntos generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades y posibles vínculos con grupos criminales que operan en la región.

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