Enfrentamiento y jornada violenta sacuden Sinaloa; reportan detenidos y varios ataques en Culiacán y Mazatlán

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Violencia en Sinaloa. Foto: Uno TV

Una nueva jornada de violencia se registró en las últimas horas en distintos municipios de Sinaloa, con homicidios, ataques armados y un enfrentamiento entre elementos federales y presuntos integrantes de grupos delictivos.

Enfrentamiento entre federales y presuntos delincuentes en Culiacán

El hecho de mayor impacto ocurrió al norte de Culiacán, en las inmediaciones del entronque de la carretera México 15 con la vía que conduce a Jesús María. De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados a balazos y repelieron la agresión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que no hubo autoridades lesionadas y que integrantes del Grupo Interinstitucional acudieron a reforzar el operativo. De manera preliminar se reportó la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, además del aseguramiento de un vehículo y diversos objetos relacionados con el hecho.

Ataques armados dejan muertos y heridos en Mazatlán

Horas antes, Mazatlán registró diferentes ataques. En la colonia Luis Echeverría, un hombre fue asesinado después de que sujetos armados ingresaran a un domicilio y dispararan contra él. En la Invasión Mundialista, otro ataque contra personas que se encontraban afuera de una vivienda dejó a una persona sin vida y otra gravemente lesionada.

También en Mazatlán, un motociclista fue herido a balazos sobre la avenida Camarón Sábalo, cerca del acceso al fraccionamiento El Cid, mientras que en Villa Unión otro hombre resultó lesionado tras ser atacado por sujetos que viajaban en un automóvil gris.

Mujer es localizada sin vida en Culiacán

En Culiacán, una mujer identificada como Alma Yadira, de 52 años, fue localizada sin vida dentro de una vivienda de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. Presentaba indicios de violencia, por lo que el caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Hombre muere tras seis días hospitalizado

Además, un hombre de 63 años falleció en un hospital de Culiacán después de permanecer seis días internado por heridas de arma blanca.

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