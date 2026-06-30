Sinaloa suma casi 290 asesinatos; Defensa envía mil militares

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Mil militares llegan a Sinaloa. Foto: Alberto M. Rodríguez.

Tan solo durante los últimos días, del viernes al domingo, se registraron 39 homicidios dolosos en Sinaloa; una jornada que incluyó 27 asesinatos en un solo día, de acuerdo con los reportes oficiales; ahora las autoridades federales decidieron enviar a mil militares.

Llegan mil militares a Sinaloa tras registrarse 290 homicidios dolosos

Desde el 2 de mayo, cuando Yeraldine Bonilla Valverde asumió la gubernatura interina del estado, el acumulado ronda entre los 280 y 290 homicidios dolosos en la entidad, según el concentrado de reportes diarios y cifras preliminares disponibles.

Ante este panorama, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió reforzar su presencia en Sinaloa con el despliegue de mil militares, entre ellos 100 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, quienes se incorporarán a las operaciones de la 9/a. Zona Militar en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Se suman a los 90 elementos de las Fuerzas Especiales

Este contingente se suma a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales enviados el pasado 26 de junio y tendrá como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en zonas prioritarias.

Con este refuerzo, la Defensa busca fortalecer las operaciones para desarticular organizaciones delictivas, detener a generadores de violencia y contribuir al restablecimiento de las condiciones de paz y seguridad para la población de Sinaloa.

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