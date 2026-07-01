Violencia en Sinaloa: incendian vivienda con una familia adentro y ejecutan a dos hombres en un hospital

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Cinco personas fueron asesinadas en distintos hechos en Sinaloa Foto: Cuartoscuro

Una serie de ataques armados registrados en las últimas horas dejó, al menos, cinco personas asesinadas en Sinaloa, entre ellas un hombre que murió tras el ataque e incendio de su vivienda en Culiacán, dos hombres ejecutados dentro de un hospital en Navolato y un joven localizado sin vida en la sindicatura de Costa Rica.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se iniciaron tres carpetas de investigación por homicidio doloso por la localización de cinco víctimas.

Ataque e incendio de vivienda en Culiacán

El primer hecho ocurrió en la colonia Amistad, en Culiacán. De acuerdo con los reportes oficiales, un grupo de hombres armados llegó a un domicilio ubicado sobre la calle Justicia, entre las avenidas Socorro Astol y bulevar Agricultores, donde disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el inmueble, entre ellas integrantes de una familia. Posteriormente, los agresores lanzaron un artefacto incendiario que provocó que la vivienda se incendiara.

En el lugar perdió la vida Pedro, de 51 años y de oficio albañil, quien recibió varios impactos de arma de fuego y quedó parcialmente calcinado. Una mujer adulta resultó lesionada por un rozón de bala y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. El fuego también consumió una motocicleta estacionada en el inmueble.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, policías estatales y municipales, Cruz Roja y Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia, mientras personal de la Fiscalía realizó el procesamiento de la escena.

Ataque armado en hospital de Navolato

Horas más tarde, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, dos hombres que habían resultado heridos durante una agresión armada fueron asesinados cuando recibían atención médica en el Hospital Integral.

Las víctimas habían sido atacadas cerca del estadio Ricardo Tamayo y trasladadas al nosocomio bajo resguardo policial; sin embargo, un grupo armado ingresó al área de urgencias y les disparó. Uno de los fallecidos fue identificado como Gabino, de 18 años, mientras que la segunda víctima permanece sin identificar.

Hallan a joven asesinado en Costa Rica, Sinaloa

La jornada violenta continuó durante la madrugada de este miércoles con el hallazgo del cuerpo de Raúl Francisco, de 18 años, en el crucero de la carretera Culiacán-El Dorado y la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica.

El joven presentaba múltiples impactos de arma larga y en el lugar fueron asegurados alrededor de 20 casquillos de fusil AK-47. De acuerdo con sus familiares, previamente había sido privado de la libertad.

Fiscalía de Sinaloa investiga cinco homicidios

En su informe diario, la Fiscalía General del Estado detalló que el martes 30 de junio se localizaron cinco personas sin vida: una en la colonia Amistad de Culiacán, dos en el Hospital Integral de Navolato y dos más en la colonia Gabriel Leyva, en Escuinapa.

Además, la dependencia reportó tres denuncias por robo de vehículo y dos denuncias por privación de la libertad en la región Centro.

Los distintos hechos son investigados por la Fiscalía de Sinaloa, mientras que autoridades de los tres niveles de Gobierno mantienen operativos en las zonas donde ocurrieron las agresiones.

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