Rescate fiscal, obras y créditos: así apoyó Sinaloa a la UAS con más de 5 mil 700 mdp

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El informe contempla recursos para obras universitarias. Fotos: Cuartoscuro

Más de 5 mil 700 millones de pesos fueron canalizados a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) entre 2021 y 2026 para cubrir adeudos fiscales, financiar infraestructura, otorgar préstamos y respaldar distintos compromisos financieros de la institución, de acuerdo con un balance difundido por el Gobierno estatal.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) recibió recursos por 5 mil 709 millones de pesos durante los últimos cinco años para atender obligaciones fiscales, desarrollar proyectos de infraestructura, acceder a préstamos recuperables y solventar otros compromisos financieros.

El desglose fue dado a conocer por el Gobierno de Sinaloa, que presentó un balance de los recursos asignados a la institución durante el periodo comprendido entre 2021 y 2026.

Entre los rubros con mayor inversión destaca el pago de un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que absorbió poco más de la mitad del monto total reportado.

Más de la mitad de los recursos se destinaron a un adeudo con el SAT

Del total de recursos informados, 2 mil 901 millones de pesos fueron utilizados para cubrir un pasivo relacionado con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que mantenía la universidad ante el SAT.

Según el balance oficial, ese apoyo permitió atender obligaciones fiscales que representaban una carga para las finanzas de la institución.

Además de ese concepto, también se reportan 525 millones de pesos entregados entre 2021 y 2023 como apoyo financiero extraordinario, 50 millones para política salarial, 50 millones destinados al pago de proveedores, 35 millones en apoyos adicionales y otros 20 millones de pesos asignados durante 2023.

Infraestructura y expansión de espacios universitarios

El informe también incluye inversiones para ampliar y mejorar la infraestructura de la UAS. Entre las obras mencionadas se encuentran la construcción de la Escuela de Medicina en Guasave, así como ampliaciones de la Facultad de Medicina en Ahome y Mazatlán.

Asimismo, se realizaron trabajos como la construcción de una techumbre en la alberca olímpica universitaria, mejoras en instalaciones de la Unidad Regional Preparatoria Guasave Nocturna y nuevos módulos para la Facultad de Ciencias del Mar.

En conjunto, las obras relacionadas con infraestructura médica superan los 148 millones de pesos, mientras que otros proyectos universitarios representan alrededor de 51 millones de pesos.

También hubo préstamos para atender pasivos

Otro de los conceptos incluidos en el balance corresponde a préstamos recuperables, cuyo monto supera los mil 682 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, esos recursos fueron utilizados principalmente para atender adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros compromisos financieros de la universidad.

El reporte también señala que durante 2026 se incrementó en 150 millones de pesos el financiamiento correspondiente al esquema PARIPASU, mecanismo mediante el cual la Federación y los Gobiernos estatales aportan recursos para las universidades públicas.

Adicionalmente, el Gobierno de Sinaloa informó que entre 2021 y 2026 se añadieron 243.9 millones de pesos a ese esquema de financiamiento para la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Las cifras forman parte de un balance presentado por la administración estatal sobre los recursos públicos destinados a la universidad durante el actual periodo de Gobierno.

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