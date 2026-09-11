Cae estadounidense señalada por surtir armas al Cártel de Sinaloa

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Yanet “N” fue detenida con 5 mil 400 cartuchos útiles. Foto: Gabinete de Seguridad

Una ciudadana estadounidense identificada como Yanet “N” fue detenida en San Luis Río Colorado, Sonora, durante un operativo conjunto en el que autoridades aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos útiles y un vehículo tipo Jeep Gladiador.

De acuerdo con autoridades federales, la mujer era considerada una presunta operadora logística vinculada al Cártel de Sinaloa, principalmente en actividades relacionadas con el tráfico de armas.

La captura ocurrió cerca de la frontera

La detención se realizó en inmediaciones del puente fronterizo que conecta a México con Estados Unidos, en el municipio de San Luis Río Colorado.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, Defensa, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Aseguran más de 5 mil cartuchos

Durante la intervención, las autoridades localizaron más de 5 mil 400 cartuchos útiles que eran transportados en el vehículo asegurado.

Las investigaciones apuntan a que el material bélico estaba presuntamente relacionado con actividades de abastecimiento para integrantes del Cártel de Sinaloa.

Quedó a disposición del Ministerio Público

Tras su captura, Yanet “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el armamento y el vehículo asegurados.

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