No solo en CDMX: estos estados también tendrán alcoholímetro por Fiestas Patrias

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Las Fiestas Patrias 2026 no tendrán alcoholímetro únicamente en la Ciudad de México, pues autoridades en otros estados del país también confirmaron operativos o reforzamiento de estas acciones para las celebraciones del 15 y 16 de septiembre.

CDMX implementa el alcoholímetro por Fiestas Patrias

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará el programa especial “Conduce sin Alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias” del 11 al 20 de septiembre de 2026, con operación durante las 24 horas en las 16 alcaldías.

#BoletínSSC | #FiestasPatrias | #ConduceSinAlcohol | Como parte del dispositivo de seguridad para las Fiestas Patrias 2026, que se implementará con motivo del 216° Aniversario del inicio de la #Independencia de México, la #SSC implementará el programa especial “Conduce sin… pic.twitter.com/7LvhDpCr8z — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

Para este dispositivo se contempla la participación de 300 policías, apoyados por 120 unidades.

La SSC también informó que instalará puntos carreteros de seguridad en las entradas y salidas de la capital. Estos espacios estarán relacionados con las acciones de vigilancia y con el programa Conduce sin Alcohol.

El operativo contempla además un incremento de la presencia policial en lugares donde se concentrarán personas durante las celebraciones, entre ellos parques, plazas comerciales, explanadas, zonas de bares y restaurantes, así como eventos deportivos y conciertos.

De esta manera, el dispositivo capitalino abarcará no solamente la noche del 15 de septiembre y las primeras horas del 16 de septiembre, sino un periodo más amplio que inició el 11 de septiembre y concluirá el 20 de septiembre.

Otros estados implementan alcoholímetro por las Fiestas Patrias

La Ciudad de México no es la única entidad donde se han confirmado acciones de alcoholimetría durante las Fiestas Patrias 2026. En otros estados también existen dispositivos anunciados por autoridades municipales.

Edomex

En Toluca, Estado de México, el Ayuntamiento confirmó que el operativo municipal “Conduce Sin Alcohol” continuará durante los días en que se realizarán las celebraciones patrias. La confirmación fue realizada por el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, durante información relacionada con el dispositivo de seguridad para los festejos.

En la capital mexiquense, las autoridades también informaron que se reforzará la seguridad en los puntos donde se registren concentraciones de personas durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre. El operativo de alcoholímetro forma parte de las acciones previstas por el municipio para este periodo.

Puebla

En Puebla capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también confirmó un reforzamiento de los operativos de alcoholímetro con motivo de las Fiestas Patrias. El subsecretario de Operatividad Policial, Isidro Miguel Cruz, informó que los dispositivos se intensificarán durante la noche del 15 de septiembre y las primeras horas del 16 de septiembre.

🙋‍♂️#VeEsto | Isidro Miguel Cruz, subsecretario de Operatividad Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguró que el operativo de alcoholímetro se mantendrá durante la celebración del 15 de septiembre, con el objetivo de prevenir accidentes y evitar que conductores… pic.twitter.com/LwCZN6Fx80 — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 10, 2026

La autoridad municipal señaló que los operativos de alcoholímetro ya forman parte de las acciones habituales de seguridad vial que se realizan durante los fines de semana en distintos puntos de Puebla, pero para las Fiestas Patrias se contempla una atención especial.

Michoacán

En Morelia, Michoacán, también se incrementarán los operativos de alcoholímetro con motivo de las Fiestas Patrias. José Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, informó que estas acciones se reforzarán durante la semana de los festejos para prevenir accidentes viales.

“Si, vamos a tener un incremento de los operativos de alcoholímetro en la ciudad ante las diversas fiestas que se tienen por las fiestas patrias y lo que buscamos precisamente es frenar los accidentes viales que se presenten en la ciudad” José Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

De acuerdo con lo informado por el funcionario municipal, los operativos que normalmente se realizan de jueves a sábado se ampliarán durante las celebraciones patrias, con presencia desde el martes hasta el domingo. Los puntos de revisión serán itinerantes, por lo que cambiarán de ubicación.

Querétaro

En San Juan del Río, Querétaro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) también prepara un dispositivo especial para las Fiestas Patrias, que contempla la aplicación de pruebas de alcoholimetría.

Miguel Ángel Saldívar Trejo, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó que el operativo incluirá vigilancia en vialidades, acciones de prevención y pruebas de alcoholimetría, debido al incremento en la movilidad y la concentración de personas durante las celebraciones.

“Principalmente porque son fechas en las que también el consumo de alcohol se eleva y pues lo hacemos de una forma preventiva, este operativo. Les mencionaba, pues evitar el tema de los hechos de tránsito y salvaguardar la integridad física de la persona”.

Miguel Ángel Saldívar Trejo, secretario de Seguridad Pública Municipal

La autoridad municipal indicó que el despliegue se concentrará principalmente en las zonas con mayor afluencia, entre ellas el Centro de San Juan del Río, donde se desarrollarán las principales actividades de las fiestas patrias.

Sinaloa

En Ahome, Sinaloa, la Dirección de Tránsito Municipal implementará un operativo especial con alcoholímetro y dos anillos de seguridad durante los festejos por el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre.

Luis Geovanny Villegas Achoy, director de Tránsito Municipal, informó que el despliegue principal se realizará en los alrededores de Palacio Municipal, donde se espera una importante concentración de familias.

El funcionario confirmó que el operativo de alcoholímetro permanecerá activo durante las celebraciones para detectar a conductores que manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes y prevenir accidentes.