Diputada Paola Gárate rechaza versión de Sedena sobre amenazas en su contra; asegura que sí denunció

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Paola Gárate. Foto: Uno TV

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, rechazó las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien afirmó, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no existía una denuncia formal relacionada con las amenazas que recibió recientemente.

La legisladora sostuvo que sí presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado luego de que fuera localizada una corona fúnebre afuera de su domicilio, hecho que consideró una amenaza directa.

“Sí se presentó la denuncia”, Paola Gárate Valenzuela, diputada local del PRI

La diputada sostuvo que acudió ante las autoridades desde el primer momento para iniciar una investigación y se determinaran las medidas necesarias para su protección.

Gárate señaló que las diferencias entre las versiones de las instituciones encargadas de la seguridad generan incertidumbre, especialmente cuando se trata de amenazas contra servidores públicos.

La legisladora también planteó la necesidad de revisar los mecanismos mediante los cuales se determinan las medidas de protección para personas que enfrentan situaciones de riesgo.

PRI expresa respaldo a diputada de Sinaloa

En paralelo, integrantes de la bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa manifestaron públicamente su apoyo a la legisladora.

La coordinadora del grupo parlamentario, Irma Moreno Ovalle, aseguró que el partido ha acompañado a Gárate desde que ocurrieron los hechos y reiteró el respaldo institucional tanto a nivel estatal como nacional.

Moreno Ovalle informó que la diputada no ha solicitado licencia a su cargo y explicó que su ausencia en la conferencia semanal del PRI y en una sesión ordinaria del Congreso local se debió a que se encontraba en la Ciudad de México.

También precisó que fue decisión de la propia legisladora definir quiénes la acompañarían al momento de presentar la denuncia ante las autoridades.

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