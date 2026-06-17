Enrique Inzunza reaparece tras semanas de silencio: “mi labor como senador es hasta 2030”

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Senador Enrique Inzunza reaparece y da mensaje. Foto: Cuartoscuro

Luego de varias semanas sin pronunciamientos públicos sobre la controversia en torno a su trayectoria, el senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció con un mensaje en el que reivindicó su historia de vida, sus orígenes en la zona serrana de Sinaloa y su paso por el servicio público, al tiempo que aseguró que continuará desempeñando su labor legislativa hasta concluir el mandato para el que fue electo, es decir hasta 2030.

A través de una publicación difundida en redes sociales, el legislador hizo un recuento de distintas etapas de su vida, desde los trabajos que realizó durante su niñez y juventud hasta su llegada al Poder Judicial de Sinaloa y posteriormente al Senado de la República.

Uno es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. Con mi padre, anduve cerros y veredas, bajando cargas de vara blanca y palos colorados, a lomos de burro, como forma… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) June 17, 2026

Reaparición pública de Enrique Inzunza

La reaparición pública de Enrique Inzunza ocurre en medio de una de las mayores controversias de su trayectoria política. El senador de Morena ha permanecido bajo el escrutinio público luego de que autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) lo incluyeran entre los funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que él ha rechazado de manera categórica.

La polémica se intensificó por sus ausencias en actividades legislativas, los llamados de la oposición para que enfrente las investigaciones y el debate generado sobre su futuro político. Tras semanas de bajo perfil, Inzunza rompió el silencio para reivindicar sus orígenes en Sinaloa, defender su honestidad y sostener que su carrera pública ha estado marcada por el trabajo, el estudio y el servicio público

Recuerda sus orígenes y años de trabajo en Sinaloa

En su mensaje, el senador relató que creció en una comunidad de la zona alta de Sinaloa, donde desde temprana edad participó en actividades agrícolas y labores relacionadas con el campo para contribuir al sustento familiar.

Explicó que durante su infancia y adolescencia desempeñó diversos trabajos, entre ellos actividades de labranza, siembra y cuidado de ganado, experiencias que, señaló, marcaron su formación personal.

Inzunza también recordó que al trasladarse a Culiacán para cursar estudios universitarios tuvo distintos empleos para solventar sus gastos, incluyendo labores en una bodega y en un establecimiento de alimentos.

“Uno es lo que ha sido toda la vida“, expresó el legislador al referirse a los valores que, afirmó, aprendió desde su niñez.

Destaca su carrera en el Poder Judicial y su llegada al Senado

El senador recordó que, tras obtener su título de licenciado en Derecho, ingresó al Poder Judicial de Sinaloa en 1996, institución en la que desarrolló una carrera de más de dos décadas.

Durante ese periodo ocupó distintos cargos hasta llegar a la presidencia del máximo órgano judicial estatal, responsabilidad que desempeñó por más de diez años.

Posteriormente, participó en el proceso electoral que lo llevó al Senado de la República para el periodo 2024-2030.

En su posicionamiento, destacó que fue elegido por cientos de miles de ciudadanos sinaloenses para representarlos en el Congreso de la Unión.

Inzunza asegura que mantendrá su labor legislativa hasta 2030

Enrique Inzunza sostuvo que su trayectoria ha estado vinculada al servicio público y a las instituciones del estado y del país.

Asimismo, manifestó su respaldo al proyecto político iniciado en 2018 y afirmó que continuará trabajando desde el Senado en temas relacionados con el fortalecimiento de las instituciones y las políticas públicas orientadas al bienestar social.

El mensaje concluye con una frase con la que sintetizó su postura frente a los cuestionamientos recientes: “Siempre recto, nunca enderezado“.

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