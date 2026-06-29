Huelga indefinida en la UAS de Sinaloa deja a 170 mil alumnos sin clases

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Bandera rojinegra de huelga en la UAS. Foto: Samuel Sánchez

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) inició este lunes un paro total e indefinido de labores tras la falta de recursos extraordinarios por parte del Gobierno Federal, situación que provocó la suspensión de actividades en los 173 planteles y unidades administrativas de la institución distribuidos en los 20 municipios del estado, lo que dejó sin clases a cerca de 170 mil estudiantes.

Trabajadores colocaron banderas rojinegras en facultades, preparatorias y oficinas universitarias, formalizando la suspensión de labores en la máxima casa de estudios de Sinaloa.

¿Qué piden los huelguistas?

El movimiento es respaldado por más de 17 mil trabajadores sindicalizados, entre personal académico, administrativo, de intendencia y jubilados, quienes exigen la liberación de recursos extraordinarios para garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones laborales.

Los sindicatos señalan que la universidad enfrenta un déficit financiero que impide cubrir obligaciones inmediatas. Entre los adeudos se encuentran alrededor de 270 millones de pesos para el pago de una quincena, 135 millones de pesos correspondientes al 60% de la prima vacacional 2025, además de recursos para seguro de vida, colegiaturas y otras prestaciones establecidas en el contrato colectivo.

La suspensión de actividades impacta clases, exámenes extraordinarios, graduaciones, expedición de certificados, trámites administrativos, investigación, actividades culturales y deportivas.

Los dirigentes sindicales advirtieron que, de mantenerse la falta de recursos, no solo estaría comprometido el cierre del actual ciclo escolar, sino también el arranque del siguiente, lo que afectaría a cerca de 170 mil estudiantes, incluidos aproximadamente 75 mil alumnos de nuevo ingreso.

Trabajadores de la UAS refieren constantes retrasos en el pago de sus quincenas

En un sondeo realizado entre trabajadores universitarios, empleados manifestaron que la situación financiera se ha vuelto insostenible debido a los constantes retrasos en el pago de sus quincenas. Señalaron que aún no reciben el total de la prima vacacional y que existe incertidumbre sobre si llegarán los recursos necesarios para cubrir la segunda quincena de junio, así como las prestaciones pendientes de las próximas semanas.

“Nos afecte más que nada todos en el bolsillo porque todos tenemos que llevar ese sustento para la casa y pues ahí a la familia no te dicen, vamos a esperar a que paguen allá te exigen de igual forma aquí estamos apoyando la universidad porque ya los años que vamos bajando, no es la primera vez que sucede esto son varias veces”. Osbaldo Gómez, trabajador

Los sindicatos sostienen que la UAS cumplió con los procesos de reingeniería financiera y la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones solicitados por la Federación para acceder a apoyos extraordinarios; sin embargo, aseguran que dichos recursos aún no han sido liberados.

“No tengo los recursos para que mis hijos puedan tener una vida de calidad nos han retardado los pagos hasta 10 días no he tenido para mandarlos a la escuela me afecta para pagar los servicios de la casa cuando no cumplen con el pago, entonces no hay un presupuesto entonces no hay un presupuesto justo por alumno y es lo que estamos exigiendo que haya mejor presupuesto para la universidad”. Janeth Sánchez, trabajadora UAS

El paro cuenta con el respaldo de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y permanecerá de manera indefinida. Los comités de huelga se mantendrán instalados en los accesos de las instalaciones universitarias hasta que las autoridades federales presenten un calendario de liberación de recursos que garantice el pago de salarios, prestaciones y la estabilidad financiera de la institución.

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