Rumor sobre captura de objetivo prioritario habría desatado ataques en Culiacán: SSPE

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En Culiacán siguen los ataques. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La difusión de información falsa sobre la presunta captura de un objetivo prioritario de alto impacto para las autoridades federales habría antecedido a una serie de ataques registrados durante la noche en Culiacán, Sinaloa, donde al menos seis inmuebles fueron blanco de agresiones.

Información no correspondía con los hechos en Culiacán

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó que comenzó a circular una versión que relacionaba un operativo reciente con la detención de una persona considerada de interés prioritario para el Gobierno Federal. Posteriormente, las autoridades establecieron que esa información no correspondía con los hechos.

“Tenemos conocimiento que esto fue generado por una falsa noticia que estuvo circulando en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales respecto a la captura de un objetivo prioritario para el Gobierno federal, lo cual no había ocurrido y se desmintió esa noticia”.

Después de la difusión de esa versión se registraron ataques contra seis inmuebles, entre ellos dos talleres de reparación de vehículos, viviendas y un hotel, en distintos sectores de la capital sinaloense.

Tras agresiones se presentaron daños materiales

De acuerdo con el reporte oficial, las agresiones dejaron principalmente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Tampoco hubo detenidos directamente relacionados con estos ataques.

La autoridad estatal aclaró además que la detención de cuatro personas en la sindicatura de Jesús María, ubicada al norte de Culiacán, correspondió a un hecho diferente. Ese operativo se originó después del reporte del robo de un vehículo y no por la captura de algún objetivo prioritario.

Ante la sucesión de hechos violentos, fuerzas estatales y federales reforzaron su presencia en diferentes puntos de Culiacán para contener las agresiones y mantener vigilancia en las zonas donde se habían generado reportes.

Posteriormente, autoridades de los tres niveles de gobierno revisaron los mecanismos de reacción incluidos en el protocolo Código Rojo, con el propósito de mejorar la coordinación y agilizar la respuesta de las corporaciones ante nuevos episodios de violencia.

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