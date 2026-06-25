Tras más de 50 días de ausencia, Inzunza reaparece en actividades del Senado pese a señalamientos de EE. UU.

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Foto: Cuartoscuro

Tras más de 50 días de ausencia en actividades legislativas, el senador de Morena, Enrique Inzunza, reapareció este jueves al participar de forma virtual en una reunión de la Comisión de Justicia del Senado, en medio de los señalamientos de Estados Unidos que lo vinculan con una presunta red dedicada a facilitar el tráfico de drogas.

La última aparición del legislador en la Cámara Alta ocurrió el 28 de abril de 2026, un día antes de que fuera acusado por autoridades estadounidenses, junto al gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

A través de sus redes sociales, el legislador compartió un video de su intervención y escribió: “El día de hoy, las y los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, celebramos reunión de trabajo en el marco del análisis y estudio para dictaminar la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante”.

Enrique Inzunza participa en discusión sobre justicia cívica

Durante su participación, Inzunza reconoció el trabajo realizado en la elaboración del proyecto de la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y afirmó que aún existen aspectos que deben perfeccionarse antes de su aprobación.

Entre sus observaciones, señaló que la iniciativa debe delimitar con mayor claridad las facultades de las autoridades administrativas, al tratarse de una ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución.

También expresó preocupación por el uso de los conceptos de “detención” y “flagrancia” en el anteproyecto, al considerar que esas figuras corresponden al ámbito penal y podrían dar lugar a interpretaciones que afecten derechos de las personas.

Propone reforzar garantías y perspectiva de género

El senador sostuvo que es necesario fortalecer las garantías procesales dentro del sistema de justicia cívica y advirtió que una regulación imprecisa podría propiciar actuaciones arbitrarias, especialmente contra grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres dedicadas al comercio informal.

Además, planteó revisar la estructura de las audiencias de resolución, analizar el catálogo de medidas de apremio y abrir el debate con especialistas para enriquecer el dictamen.

Inzunza también cuestionó una propuesta presentada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para canalizar ciertos delitos hacia mecanismos de conciliación en la justicia cívica. A su juicio, si algunas conductas dejan de ameritar sanción penal, primero tendrían que ser despenalizadas.

Al finalizar su intervención, informó que enviará por escrito sus observaciones a las comisiones dictaminadoras para que sean consideradas durante el análisis de la iniciativa.

Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza solicitaron licencia

Tras el estallido del caso, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al gobierno de Sinaloa.

Desde entonces ha mantenido un perfil público bajo y compareció ante la Fiscalía General de la República en calidad de entrevistado, sin imputaciones formales en México.

Rocha Moya ha negado vínculos con grupos criminales y sostiene que existe una campaña política en su contra.

Por su parte, Enrique Inzunza rechazó inicialmente pedir licencia al Senado y aseguró que las acusaciones estadounidenses carecían de sustento.

Semanas después compareció ante la FGR y posteriormente solicitó licencia temporal al Senado.

Hasta ahora:

No ha sido detenido

No se ha entregado a autoridades estadounidenses

Permanece en México

La salida temporal de Inzunza ocurrió en medio de la presión política generada por las acusaciones y por el avance del caso en Estados Unidos.

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