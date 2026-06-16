Activistas indígenas esperan rescate aéreo tras quedar atrapados por crecida de río en Sonora

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Crecida de río deja atrapados a activistas indígenas en Sonora. Foto: Uno TV

Un grupo de activistas de la tribu Guarijío de Sonora encabezado por Efrén Granillo y Juanita Lara, se encuentra actualmente varado en la comunidad de Rancho Nuevo, en lo alto de la Sierra de Álamos, Sonora, debido a las fuertes lluvias que han provocado el aumento en el caudal del río, impidiéndoles el regreso por la vía habitual.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el presidente municipal Samuel Borbón Lara, la comunicación con el grupo se mantiene desde el pasado lunes 15 de junio.

🚨URGENTE LLAMADO🚨 8 personas están atrapadas, sin alimento y agua en la Sierra de Álamos, luego de que las lluvias inundaran la zona. Subieron más allá de Burapaco para instalar una antena el pasado domingo y NO han podido regresar.



Acusan al Alcalde de #Álamos,… pic.twitter.com/lVpCshnX6K — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 16, 2026

Activistas consideran riesgoso un rescate inmediato por el río

Los activistas y los jóvenes que los acompañan han manifestado que consideran riesgoso cualquier intento de maniobra en el río por parte de rescatistas en este momento, por lo que inicialmente plantearon esperar un par de días a que disminuya la intensidad de la corriente.

Autoridades proponen una ruta alterna por tierra

A pesar de que las autoridades locales han propuesto una ruta alterna por tierra hacia el poblado de Mesa Colorada —un trayecto de aproximadamente cinco horas a caballo que no requiere cruzar el río—, el grupo no ha mostrado interés en esta opción.

Según informes de vecinos de comunidades cercanas, los activistas habrían declinado el apoyo terrestre bajo el argumento de que esperan el arribo de un helicóptero gestionado directamente ante las autoridades federales.

🔴 Brigadistas permanecen varados en una comunidad guarijía de Álamos tras la creciente de un río que bloqueó su salida. @cepcsonora



El grupo, encabezado por Efrén Granillo, acudió a la zona para instalar una antena Starlink destinada a familias indígenas aisladas.



Mientras… pic.twitter.com/7goJGS45BQ — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) June 16, 2026

Gobierno municipal insiste en evacuar por vía terrestre

Por su parte, el Gobierno Municipal de Álamos ha insistido en que el grupo avance por tierra para garantizar su seguridad inmediata. Para facilitar este traslado, personal del Ayuntamiento y vecinos de la comunidad de Mochibampo ya se encuentran en camino hacia la zona para asistirlos en su llegada a Mesa Colorada, punto donde ya es posible el acceso de vehículos.

Autoridades permanecen pendientes de la situación

Las autoridades locales permanecen atentas a la evolución de la situación y a la posible llegada del apoyo aéreo que los activistas aseguran haber solicitado a nivel nacional. Hasta el momento, el municipio mantiene la comunicación con el grupo mientras continúan las labores de coordinación para concretar su salida segura de la zona afectada por las lluvias.

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