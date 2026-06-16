Moody’s advierte que EE. UU. podría cambiar T-MEC por acuerdos separados con México y Canadá

GENERANDO AUDIO...

T-MEC también podría ser revisado cada año. Foto: Cuartoscuro

La agencia calificadora Moody’s prevé un cambio importante para el T-MEC en medio de una revisión marcada por la incertidumbre y negociaciones por separado entre Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo con la firma, el acuerdo comercial podría desplazarse hacia esquemas bilaterales y mantenerse bajo un entorno comercial volátil.

A pesar de este escenario, México conservaría su acceso preferencial al mercado estadounidense, ya que los productos que cumplen con las reglas del tratado continúan exentos de varios aranceles impuestos por Washington. La información fue dada a conocer en un análisis retomado por la agencia EFE.

La ausencia de Canadá abre la puerta a negociaciones separadas

Según Moody’s, el calendario actual de negociaciones muestra una ruta distinta para cada socio comercial.

La agencia recordó que las conversaciones entre Estados Unidos y México comenzaron en mayo y continuarán con una segunda ronda programada para el 16 y 17 de junio, mientras que la fase final de las negociaciones se realizaría durante la semana del 20 de julio, después de la fecha formal de revisión conjunta del 1 de julio.

Sin embargo, la ausencia de Canadá en este cronograma es una señal que, según la calificadora, podría indicar que la administración estadounidense busca avanzar mediante acuerdos diferenciados.

“El enfoque en las negociaciones bilaterales entre EE.UU. y México, con la notable ausencia de Canadá, sugiere que la administración estadounidense podría estar impulsando vías diferenciadas con cada socio“, señaló Moody’s.

La firma también considera que la probabilidad de abandonar por completo el esquema trilateral es baja y prevé que el T-MEC continuará existiendo de alguna forma.

La revisión podría extenderse hasta 2027

Moody’s advirtió que la revisión del tratado no será un proceso rápido y podría prolongarse hasta 2027 debido a disputas comerciales, obstáculos pendientes y factores ligados a la agenda política estadounidense.

Además, planteó un escenario en el que alguno de los tres gobiernos rechace extender el acuerdo en 2026, lo que provocaría que el tratado permanezca vigente, pero bajo revisiones anuales durante una década.

De acuerdo con la agencia, esta situación podría afectar la confianza de los inversionistas y generar incertidumbre para las decisiones de largo plazo en América del Norte.

Automóviles, acero, energía y fentanilo estarán en la mesa de negociación

La calificadora anticipó que alcanzar acuerdos en algunos sectores será complicado. Entre los temas más sensibles aparecen la industria automotriz, el acero, la energía y las reglas de origen, además de asuntos que van más allá del comercio.

La agenda también contempla temas como la migración irregular, el tráfico de fentanilo, la seguridad, el comercio digital, los minerales críticos y la inteligencia artificial, factores que podrían añadir nuevas tensiones a la revisión del tratado.

Pese a ello, Moody’s mantiene como escenario base que México conservará su acceso preferencial a Estados Unidos, una relación comercial que en 2025 alcanzó 872 mil millones de dólares, equivalentes a 2 mil 400 millones de dólares diarios y cerca del 16% del comercio total estadounidense, superando incluso el intercambio comercial con China.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.