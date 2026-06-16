México recupera documento del año 1527 firmado por Hernán Cortés, robado hace más de 30 años

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México recupera documento de 1527 firmado por Hernán Cortés. Foto: SRE

Un libramiento de pago emitido en 1527 y firmado por Hernán Cortés fue recuperado por autoridades estadounidenses y devuelto a México, luego de haber sido sustraído hace más de tres décadas del Archivo General de la Nación (AGN).

El documento histórico fue entregado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y recibido oficialmente por el Archivo General de la Nación (AGN) el pasado 18 de mayo, como resultado de un trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

COMUNICADO CONJUNTO. "Recupera México un libramiento de pago del siglo XVI, sustraído hace más de tres décadas".https://t.co/XbVo5RNusa pic.twitter.com/8F5DugIrzV — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 16, 2026

¿Qué documento recuperó México?

Se trata de un libramiento de pago fechado el 20 de febrero de 1527, considerado de valor histórico incalculable por pertenecer a un conjunto de documentos con firmas de Hernán Cortés.

De acuerdo con el Archivo General de la Nación (AGN), el folio forma parte del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús, del cual fueron sustraídos diversos documentos históricos hace más de 30 años.

La apertura oficial del documento repatriado se realizó en las instalaciones del Archivo General de la Nación, con la presencia de representantes de la Embajada de Estados Unidos en México y de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Cómo fue localizado el documento?

Las gestiones para recuperar el documento comenzaron en mayo de 2022, cuando se notificó al Archivo General de la Nación (AGN) sobre la venta del folio a través de la casa de subastas estadounidense Paul Fraser Collectibles.

Tras recibir la información, especialistas del Archivo General de la Nación (AGN) reunieron evidencia documental y dictámenes técnicos para demostrar que el documento pertenecía al acervo nacional mexicano. Con esta información, en junio de 2022 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El FBI participó en la recuperación

El proceso de devolución formal inició en 2024 y, para agosto de 2025, el documento ya se encontraba bajo resguardo de la Embajada de México en Estados Unidos.

Finalmente, el FBI concretó la entrega del bien cultural a las autoridades mexicanas, lo que permitió su reincorporación al patrimonio documental del país.

Las autoridades destacaron que este caso refleja la importancia de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para recuperar piezas históricas extraídas ilegalmente.

México mantiene búsqueda de otros documentos históricos

El Archivo General de la Nación informó que continúa con las labores de identificación de otros documentos históricos sustraídos de sus fondos documentales.

Asimismo, reiteró que la recuperación de este libramiento fortalece el compromiso del Estado mexicano con la protección y preservación de los bienes que forman parte de la memoria histórica del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Archivo General de la Nación (AGN) señalaron que acciones como esta buscan combatir el tráfico ilícito de patrimonio cultural y garantizar que documentos fundamentales para la historia nacional permanezcan bajo resguardo de las instituciones mexicanas.

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