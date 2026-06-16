El “Chapo” Guzmán envía nuevas cartas a Corte de EE. UU.; pide revisar su caso y proteger a su familia

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El “Chapo” envía cartas para pedir protección a su familia. Foto: Cuartoscuro/PACER

Joaquín Guzmán Loera envió dos nuevas cartas a la Corte de Distrito de Brooklyn, en las que solicita una revisión de su situación jurídica en Estados Unidos, denuncia presuntas irregularidades en su proceso y pide que se garanticen los derechos de visita de su esposa, Emma Coronel, y de sus hijas gemelas.

El “Chapo” sostiene que tanto él como su familia han sido afectados por las restricciones derivadas de su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

¿Qué dice la primera carta del “Chapo” Guzmán?

En el primer documento dirigido a la Corte de Distrito de Brooklyn, Guzmán Loera expresa su preocupación por lo que considera injusticias y violaciones a sus derechos durante los procedimientos legales que enfrentó en Estados Unidos.

Además, señala que busca que sean revisadas las condiciones relacionadas con las visitas familiares.

“Solicito que mis derechos y privilegios de visitas familiares sean revisados y protegidos de conformidad con las leyes y políticas penitenciarias aplicables”, expresó en la carta.

El narcotraficante también indicó que continúa promoviendo recursos legales con el objetivo de obtener una resolución favorable en su caso.

Chapo envía cartas para pedir protección a su familia. Foto: PACER

“Las cartas que actualmente están siendo presentadas ante los tribunales incluyen mi petición legal (…) relacionada con mis derechos y con mi capacidad para comunicarme con mi abogado mientras continúo ejerciendo los recursos legales correspondientes en busca de obtener mi libertad en los Estados Unidos.”

Emma Coronel y sus hijas, entre las preocupaciones del capo

En la misma carta, el “Chapo” afirmó que las restricciones impuestas en el centro penitenciario han impactado a su familia, particularmente a Emma Coronel y a sus hijas gemelas.

“Emma Coronel y mis hijas gemelas se han visto afectadas negativamente por las restricciones de visita impuestas en la Penitenciaría de Máxima Seguridad Administrativa de los Estados Unidos (ADX)”, señala la carta de Joaquín Guzmán.

Asimismo, pidió que las normas penitenciarias se apliquen de manera equitativa en su situación.

“Respetuosamente solicito que las políticas de protección a los internos de dicha institución, así como los derechos y reglamentos que rigen las visitas familiares, sean aplicados de manera justa y adecuada en mi caso.“

¿Qué plantea la segunda carta enviada por el “Chapo”?

En un segundo documento, Joaquín Guzmán insiste en la revisión de su proceso judicial y sostiene que existen elementos para reconsiderar su condena.

“Esta carta se refiere a mis documentos legales personales relacionados con mi caso y a mis esfuerzos por obtener una resolución favorable dentro del sistema judicial de los Estados Unidos.”

Chapo envía cartas para pedir protección a su familia. Foto: PACER

“Sentencia dictada sin pruebas”. asegura el “Chapo” Guzmán

“Considero que no existieron pruebas suficientes para justificar mi condena y, respetuosamente, hago valer mi derecho a solicitar una revisión de mi caso y de las pruebas presentadas en mi contra ante la corte federal.”

También reiteró que el castigo impuesto ha tenido repercusiones sobre sus familiares.

“Considero el impacto injusto sobre mi familia debido a la severidad del castigo impuesto.”

El “Chapo” continúa en la búsqueda de recursos para su libertad

Las nuevas cartas forman parte de los recursos que Joaquín “Chapo” Guzmán ha promovido desde prisión para intentar obtener una revisión de su situación jurídica en Estados Unidos, mientras insiste en que su proceso fue injusto y solicita mejores condiciones para mantener contacto con su familia.

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