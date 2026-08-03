Anuncia CFE corte programado de luz en ocho municipios de Sonora; durará al menos ocho horas

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CFE anuncia corte de luz en ocho municipios de Sonora. Foto: Getty

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en ocho municipios de Sonora este lunes 3 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica de la región. La suspensión del servicio eléctrico iniciará a las 08:00 horas y se prevé que tenga una duración aproximada de ocho horas, por lo que el suministro comenzará a restablecerse alrededor de las 16:00 horas.

¿Qué municipios de Sonora tendrán corte de luz?

La CFE detalló que la interrupción del suministro eléctrico afectará a los municipios de:

Villa Hidalgo

Huásabas

Granados

Bacadéhuachi

Nácori Chico

Huachinera

Bacerac

Bavispe

La empresa explicó que la medida es necesaria para garantizar la seguridad del personal que realizará las labores de mantenimiento, así como de la población.

CFE instalará diferentes centros de atención a lo largo de la región

La Comisión instalará puntos de atención en los palacios municipales de ocho municipios de Sonora del 3 al 7 de agosto, donde los usuarios podrán realizar trámites relacionados con el servicio de energía eléctrica.

Puntos de atención de CFE en Sonora

Los módulos temporales estarán ubicados en los palacios municipales de cada localidad con el siguiente calendario:

Villa Hidalgo y Bavispe : 3 y 4 de agosto

y : 3 y 4 de agosto Nácori Chico : del 3 al 5 de agosto

: del 3 al 5 de agosto Huásabas : 5 y 6 de agosto

: 5 y 6 de agosto Bacerac : 5 y 6 de agosto

: 5 y 6 de agosto Bacadéhuachi : 6 y 7 de agosto

: 6 y 7 de agosto Granados y Huachinera: 7 de agosto

¿Qué trámites se podrán realizar?

Durante la jornada, el personal brindará atención a los usuarios mediante servicios como:

Asesoría tarifaria

Revisión de consumo

Regularización de servicios

Contratación

Gestión de pagos

Convenios

La instalación de estos módulos busca acercar la atención de la Comisión Federal de Electricidad a habitantes de municipios de la sierra de Sonora, para que puedan realizar sus trámites sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

¿Por qué habrá suspensión del servicio?

La CFE indicó que los trabajos forman parte de un programa de mejora y modernización de la infraestructura eléctrica en el norte de Sonora, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del suministro en la zona.

Asimismo, recordó que los usuarios pueden comunicarse al 071 para realizar reportes, solicitar información o resolver cualquier duda relacionada con la suspensión del servicio.

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