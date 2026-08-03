Denuncia violencia contra hombre en Cajeme; muestra agresiones en video

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Hombre de Cajeme denuncia violencia. Foto: Pexels

Un hombre identificado como José, en Cajeme, Sonora, denunció que ha sido víctima de violencia física por parte de su esposa y aseguró que, tras pedir ayuda al 911, policías acudieron al domicilio y posteriormente él terminó detenido.

El hombre decidió romper el silencio y difundió una serie de videos captados por cámaras de seguridad de su domicilio, en los que, según su denuncia, muestra distintas ocasiones en las que habría sido agredido físicamente por su esposa.

Violencia física contra hombre quedó grabada

En las imágenes compartidas por José se observa a una mujer que presuntamente lo cachetea y golpea en el rostro y la cabeza durante diferentes momentos.

Los videos corresponden a distintos episodios y, de acuerdo con el señalamiento del hombre, las agresiones habrían ocurrido durante años.

En una de las grabaciones también se observa que una de las presuntas agresiones ocurre frente a un menor de edad.

Las cámaras instaladas en el domicilio captaron los hechos y ahora el material fue utilizado por José para hacer pública su denuncia sobre la presunta violencia familiar que asegura haber sufrido.

José pidió ayuda al 911

José sostiene que pidió la intervención de las autoridades por la situación de violencia física que, según su versión, estaba enfrentando.

Sin embargo, el hombre afirma que, tras la llegada de los policías, terminó siendo detenido.

Hasta el momento, no se ha informado, si existe una investigación formal por las presuntas agresiones.

¿Qué sigue en el caso de violencia?

Los videos difundidos muestran presuntos episodios de violencia física contra un hombre, pero será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar las circunstancias de los hechos, revisar el material y establecer si existe alguna responsabilidad legal.

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