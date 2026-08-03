Transmisión en vivo capta momento en que partido de softbol se interrumpe por disparos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un partido de softbol fue interrumpido la noche del sábado en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, en Nogales, Sonora, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego que provocaron momentos de pánico entre jugadores, árbitros y asistentes.

El momento quedó registrado en una transmisión en vivo difundida en redes sociales, donde se observa cómo el encuentro transcurría con normalidad hasta que comenzaron a escucharse varios disparos. De inmediato, los jugadores, ampayers y personas que se encontraban en las gradas corrieron para resguardarse.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad se movilizaron hacia el complejo deportivo para atender la emergencia.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Nogales informó que los disparos habrían sido realizados por los ocupantes de un vehículo con placas sobrepuestas, quienes escaparon al detectar la presencia de las autoridades. La unidad presuntamente utilizada por los responsables fue asegurada por las corporaciones de seguridad como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas en estos hechos y continúan las indagatorias para localizar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la balacera.

Toda vez que el incidente se registró en un contexto de recientes episodios de violencia en espacios públicos de Sonora, situación que ha generado preocupación entre la población por la seguridad en lugares de convivencia y recreación.

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