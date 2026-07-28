Profepa atiende emergencia ambiental tras descarrilamiento de tren con sustancia química en Sonora

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Autoridades atienden derrame en Sonora. Foto: X @cepcsonora/Ilustrativa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atiende la emergencia ambiental en Sonora tras el derrame de 59 mil litros de una sustancia química, provocado por el descarrilamiento de un tren de la empresa Ferromex, el pasado fin de semana.

Se descarrila tren en Sonora y derrama 59 mil litros de sustancia química

Durante la madrugada del 26 de julio ocurrió el descarrilamiento de un tren en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el municipio de Naco, Sonora. Este accidente provocó el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio.

Elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas atendieron el accidente tras el reporte. Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.

Profepa atiende emergencia ambiental en Sonora

A través de un comunicado la Profepa informó que se encuentra en el lugar donde ocurrió el descarrilamiento, para evaluar el potencial peligro del derrame de la sustancia química. De manera preliminar se menciona que no representa un riesgo inmediato para la población.

Las autoridades ambientales continuarán en el sitio para determinar la magnitud exacta de los daños ambientales y en caso de ser necesario, “ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente”.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza monitoreos y muestreos en agua y suelo para identificar posibles impactos ambientales. De momento no se conocen los resultados de las investigaciones de la Conagua.

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