Desmantelan en Sonora presunta red de préstamos ilegales; aseguran mil 500 tarjetas bancarias, armas y droga

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Aseguraron tarjetas bancarias, cocaína, armas y celulares. Foto: Antonio López

Autoridades de Sonora desarticularon una presunta banda dedicada a operar un esquema de préstamos irregulares mediante la retención de tarjetas bancarias de sus clientes en Agua Prieta, donde además aseguraron alrededor de mil 500 tarjetas bancarias, armas de fuego, droga y diversos objetos relacionados con la investigación.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Sal Si Puedes, como resultado de una carpeta de investigación iniciada por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo agravado y amenazas en agravio de una mujer.

De acuerdo con la Vicefiscalía de Sonora, la víctima denunció haber sido retenida y agredida por integrantes del grupo, lo que permitió a las autoridades obtener información para ejecutar el cateo.

Fiscalía investiga posible fraude mediante préstamos con retención de tarjetas bancarias

El vicefiscal de Sonora, Jesús Francisco Moreno Cruz, informó que durante la intervención fueron localizadas cerca de mil 500 tarjetas bancarias, las cuales presuntamente eran utilizadas dentro de un esquema de préstamos irregulares.

“Adicional a eso se encontró una gran cantidad de tarjetas bancarias. La víctima señaló que estos sujetos se dedican a un esquema de préstamos irregulares, en los cuales ellos poseían información bancaria de la víctima a la cual podían disponer; se encuentran en curso las investigaciones y estas personas van a ser judicializadas a la brevedad“, explicó el funcionario.

Según las primeras investigaciones, los presuntos responsables retenían las tarjetas bancarias de las personas que solicitaban préstamos, lo que les permitía disponer de recursos económicos directamente de las cuentas de las víctimas como forma de cobro.

La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la operación y establecer si existen más personas afectadas por este mecanismo.

Aseguran armas, droga y teléfonos celulares durante el cateo

Durante el operativo, las autoridades también aseguraron un revólver, varios teléfonos celulares y envoltorios con cocaína, indicios que fueron incorporados a la carpeta de investigación.

La Vicefiscalía informó que actualmente se realizan entrevistas, análisis de evidencia y otras diligencias para identificar el número total de víctimas y fortalecer el caso antes de llevar a los presuntos responsables ante un juez.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cuántas personas fueron detenidas durante el operativo ni la identidad de los posibles integrantes de la célula delictiva.

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