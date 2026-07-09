¿Dónde está? Van tres meses sin detener al médico de los sueros “vitaminados” en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Se ofrece recompensa por Jesús Maximiliano “N”. Foto: FGJE Sonora

Jesús Maximiliano “N”, médico señalado de administrar sueros “vitaminados” que mataron a 8 personas en Sonora, lleva 3 meses prófugo y no se sabe nada sobre su paradero. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora trabaja para localizarlo y ofrece una recompensa de hasta medio millón de pesos por información que conduzca a su captura.

¿Qué pasó con el doctor Jesús Maximiliano “N”?

De acuerdo con las investigaciones, Jesús Maximiliano “N” era el encargado de prescribir, preparar, mezclar y administrar los sueros “vitaminados”, así como de instruir a su personal auxiliar en su aplicación. Cada suero era personalizado, con base en el diagnóstico que él mismo realizaba.

De acuerdo con las declaraciones de José Luis Alomía, secretario de Salud del estado de Sonora, el doctor Jesús Maximiliano “N” contaba con todos los permisos necesarios para operar un consultorio médico, incluyendo la cédula profesional.

El pasado mes de abril, familiares y pacientes denunciaron el fallecimiento de seis personas que acudieron a la clínica del doctor para recibir un tratamiento de sueros “vitaminados” para tratar distintos padecimientos, como la resaca por el consumo del alcohol.

Tiempo después se sumaron 2 víctimas más, por lo que hasta el momento suman 8 pacientes fallecidos, además se han registrado 11 casos sospechosos asociados con los sueros “vitaminados”.

Médico no asiste a su primera audiencia ante las autoridades de Sonora

A principios de mayo se realizó la primera audiencia en contra de Jesús Maximiano “N”, médico señalado por la muerte de ocho personas tras presuntamente aplicar sueros vitaminados en una clínica de Hermosillo. La diligencia se realizó en el Juzgado Primero de Oralidad Penal de Hermosillo, donde la Fiscalía de Sonora formuló la imputación en contra del acusado por presunto homicidio culposo en número de ocho y mala praxis médica.

Aunque el proceso judicial avanzó, el médico no se presentó personalmente ante el juez y únicamente acudieron sus representantes legales. La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, por lo que no se permitió el ingreso de medios de comunicación ni de ciudadanos.

Hallan microorganismos mortales en caso de sueros “vitaminados” de Sonora

La Fiscalía de Sonora informó que fueron encontrados microorganismos letales durante las investigaciones relacionadas con la clínica donde fallecieron ocho personas tras ser administradas con sueros vitaminados.

Durante las últimas semanas de mayo, las autoridades sostuvieron una reunión con los familiares de las víctimas mortales y personas afectadas por la aplicación de sueros “vitaminados”, para informarles sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, los análisis de laboratorios especializados detectaron la presencia de microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones mortales. También se confirmaron malas prácticas en el manejo de los insumos para la salud.

¿Qué se sabe sobre el paradero del médico Jesús Maximiliano “N”?

Lo último que dio a conocer la FGJE de Sonora es que continúan las acciones de búsqueda para localizar y aprehender a Jesús Maximiliano “N”, señalado como el médico responsable de administrar los sueros “vitaminados”. Actualmente, se cuenta con solicitudes de colaboración con otros estados del país, además de alertas migratorias.

También se ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para la persona que proporcione información útil, veraz y eficaz para su detención. Jesús Maximiano “N” cuenta con orden de aprehensión vigente y es buscado por su probable participación en delitos relacionados con afectaciones a la salud y fallecimientos de personas derivados de presuntos actos de mala praxis.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.