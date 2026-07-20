Video: rescatan con vida a una mujer arrastrada por inundaciones en Nogales, Sonora

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Rescatan a mujer de inundación en Nogales. Foto ilustrativa: Getty

Una tormenta registrada la tarde del sábado dejó inundaciones en Nogales, Sonora, donde los cuerpos de emergencia rescataron con vida a una mujer tras caer a la corriente. Las lluvias también arrastraron varios vehículos, causaron daños en vialidades y provocaron una intensa movilización de los servicios de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el fenómeno comenzó alrededor de las 13:00 horas y dejó más de 45 milímetros de lluvia en menos de una hora, lo que convirtió calles y avenidas en ríos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas y mantienen la evaluación de los daños.

Tormenta provoca inundaciones y rescates en Nogales, Sonora

Las colonias Nuevo Nogales, Villa Sonora, El Rastro, Solidaridad, Empalme Nogales y Luis Donaldo Colosio fueron de las más afectadas por las fuertes lluvias.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió en la calle Abraham Zaied, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde la corriente arrastró a una mujer a quien los cuerpos de emergencia rescataron con vida posteriormente. Los testigos grabaron el hecho en video, el cual comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Las imágenes muestran calles completamente cubiertas por agua lodosa, vehículos parcialmente sumergidos y otros siendo arrastrados por la fuerza de la corriente. A su vez, se observan vecinos que permanecían en zonas elevadas para resguardarse.

Autoridades mantienen operativos y piden evitar zonas inundadas

Las inundaciones obligaron al cierre temporal de vialidades como la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, el bulevar Nogales 2000 y diversas calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, debido al riesgo para automovilistas y peatones.

Además del rescate de la mujer, los cuerpos de emergencia auxiliaron a otra persona, rescataron un perrito y atendieron reportes de vehículos varados en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la población a no cruzar calles inundadas ni intentar atravesar corrientes de agua, ya que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas. También informaron que siguen los trabajos para evaluar los daños ocasionados por la tormenta.

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