Asesinan a comandante de la AMIC durante emboscada en Ímuris, Sonora

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FGJE de Sonora investiga el asesinato. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante la madrugada de este jueves, un comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue asesinado tras ser atacado en una emboscada armada en la colonia El Greco, en Ímuris, Sonora.

Asesinan a comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora

Según datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el agente fungía como jefe de grupo en la base operativa de Ímuris y contaba con participación en operativos importantes contra la delincuencia, incluyendo la captura de objetivos considerados prioritarios.

Un grupo indefinido de sujetos armados arribó al lugar y abrió fuego en contra del agente.

Luego de los hechos, personal de Servicios Periciales se trasladó al sitio para realizar el procesamiento de la escena, mientras que elementos ministeriales comenzaron con la recopilación de testimonios y la realización de dictámenes periciales para esclarecer lo ocurrido.

La FGJES indicó que mantiene abiertas las líneas de investigación y trabaja en conjunto con corporaciones de las tres órdenes de Gobierno para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

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