¡Ya están a salvo! Rescatan a activistas atrapados en la Sierra de Sonora

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Son rescatados los activistas indígenas en Álamos, Sonora. Foto: Uno TV

Los activistas que permanecían varados desde el pasado fin de semana en la Sierra de Álamos, Sonora, ya fueron rescatados, informó Efrén Granillo, uno de los integrantes del grupo afectado, quien agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la emergencia y reconoció la labor de las autoridades que participaron en las labores de auxilio.

La situación había generado preocupación debido a las intensas lluvias registradas en la región, que provocaron el aumento del caudal de ríos y dejaron incomunicada la zona donde se encontraban.

🚨#ÚLTIMAHORA Fueron rescatados activistas atrapados desde el pasado domingo en la Sierra de Álamos, #Sonora. Efrén Granillo, agradeció las muestras de apoyo y reconoció a las autoridades que atendieron la emergencia pic.twitter.com/9jqD9Bdl7T — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 17, 2026

¿Qué pasó con los activistas en la Sierra de Álamos?

Un grupo de activistas de la tribu Guarijío, encabezado por Efrén Granillo y Juanita Lara, quedó varado en la comunidad de Rancho Nuevo, en lo alto de la Sierra de Álamos, debido a las fuertes precipitaciones registradas en la zona.

El incremento del nivel del río impidió que los integrantes del grupo pudieran regresar por la ruta habitual, por lo que permanecieron aislados mientras se analizaban alternativas para su salida.

De acuerdo con un comunicado emitido previamente por el presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón Lara, las autoridades mantuvieron comunicación constante con los activistas desde el pasado 15 de junio.

🚨URGENTE LLAMADO🚨 8 personas están atrapadas, sin alimento y agua en la Sierra de Álamos, luego de que las lluvias inundaran la zona. Subieron más allá de Burapaco para instalar una antena el pasado domingo y NO han podido regresar.



Acusan al Alcalde de #Álamos,… pic.twitter.com/lVpCshnX6K — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 16, 2026

Autoridades propusieron una ruta alterna por tierra

Durante la contingencia, las autoridades locales plantearon una vía alterna para abandonar la zona afectada.

La propuesta consistía en trasladarse por tierra hacia el poblado de Mesa Colorada, mediante un recorrido aproximado de cinco horas a caballo, ruta que evitaba cruzar el río cuyo caudal se mantenía elevado.

Sin embargo, inicialmente el grupo no mostró interés en utilizar esta opción mientras se evaluaban otras posibilidades para garantizar su seguridad.

🔴 Brigadistas permanecen varados en una comunidad guarijía de Álamos tras la creciente de un río que bloqueó su salida. @cepcsonora



El grupo, encabezado por Efrén Granillo, acudió a la zona para instalar una antena Starlink destinada a familias indígenas aisladas.



Mientras… pic.twitter.com/7goJGS45BQ — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) June 16, 2026

Activistas agradecen apoyo tras concluir la emergencia

Tras confirmarse que todos los integrantes fueron puestos a salvo, Efrén Granillo agradeció públicamente el respaldo recibido durante los días que permanecieron atrapados en la sierra.

El rescate pone fin a varios días de incertidumbre provocados por las condiciones meteorológicas en la región serrana de Sonora, donde las lluvias han ocasionado afectaciones en caminos y comunidades.

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