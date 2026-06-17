ISSSTE en Sonora: acuerdan subrogación de servicios médicos ante problemática que enfrenta la clínica Fernando Ocaranza

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Manifestantes liberan bulevar tras reunión con Durazo.

La subrogación de servicios del ISSSTE en Sonora fue acordada entre derechohabientes y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, luego de una reunión con manifestantes que mantenían bloqueado el bulevar José María Morelos en Hermosillo. El encuentro permitió destrabar el conflicto y avanzar en una solución para atender los problemas que enfrenta la clínica Fernando Ocaranza.

Los usuarios del ISSSTE exigían mejoras urgentes en la atención médica y en la infraestructura del hospital. Tras aproximadamente una hora de diálogo, ambas partes alcanzaron acuerdos para reforzar los servicios mientras se analiza una solución de fondo para la región.

El gobernador Alfonso Durazo informó que parte de los servicios que actualmente ofrece la clínica Fernando Ocaranza serán canalizados a hospitales particulares mediante un esquema de subrogación, con el objetivo de reducir rezagos y mejorar la atención a los derechohabientes.

#ComunicadoISSSTE 📰 ISSSTE anuncia acciones de mantenimiento y rehabilitación en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”, en Hermosillo. (1/2) pic.twitter.com/jAcUCkLtb1 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) June 17, 2026

Además, señaló que se realizarán acciones para rehabilitar las instalaciones actuales mientras se trabaja en el proyecto de un nuevo hospital.

“Quedamos en algunas cosas, meterle mano a fondo a estas instalaciones para ganar tiempo y llegar en su momento a la construcción de un hospital definitivo”, declaró el mandatario estatal.

Manifestantes liberan bulevar tras reunión con Durazo

La protesta comenzó desde las 7:00 horas, cuando los derechohabientes cerraron la circulación en ambos sentidos del bulevar José María Morelos para exigir una respuesta a las condiciones del hospital.

Tras el encuentro con el gobernador y la presentación de los acuerdos, los manifestantes decidieron retirarse del lugar y reabrir la vialidad.

La situación del hospital cobró mayor relevancia recientemente debido a las afectaciones provocadas por una fuerte lluvia registrada la noche anterior.

Las precipitaciones causaron inundaciones en pasillos de la clínica Fernando Ocaranza, situación que volvió a poner en evidencia las deficiencias de infraestructura que han denunciado los derechohabientes.

El acuerdo alcanzado contempla atender los rezagos actuales mediante la subrogación de servicios y mejoras en las instalaciones, mientras continúa la demanda de construir un nuevo hospital que sustituya al inmueble actual.

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