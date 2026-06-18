Presas de Sonora recuperan 8% de almacenaje, según la Conagua

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Presas de Sonora. Foto: Antonio López

Las presas en el estado de Sonora registran una recuperación de ocho puntos porcentuales en su nivel de almacenamiento, al alcanzar actualmente un 18.2%, frente al 10.5% reportado hace un año.

Según el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rodolfo Castro Valdez, este incremento genera expectativas positivas frente a las condiciones de sequía que han afectado a la entidad.

“Estamos esperando este año sin duda sea mejor que en años anteriores en cuanto a las lluvias, precisamente a partir del 15 de junio estamos esperando que empiece a incrementarse la presencia de lluvias, ha habido un poco de presencia en esto”, dijo Rodolfo Castro Valdez, delegado de Conagua en Sonora.

Destacó que, aunque el aumento en el almacenamiento es moderado, resulta significativo en comparación con el año pasado, particularmente en presas del sur del estado.

“Como saben tenemos una diferencia aunque sea pequeña en el almacenamiento de las presas, sobre todo las del sur de Sonora, por ejemplo en el caso del Mocuzari evidentemente dejamos una protección de agua, en el sistema del Valle del Yaqui también tenemos mayor almacenamiento que el año pasado”, acotó Rodolfo Castro Valdez, delegado de Conagua en Sonora.

La presa Abelardo L. Rodríguez, ubicada en Hermosillo, permanece completamente vacía, siendo la única en esta condición dentro del sistema estatal.

El Monitor de Sequía de la Conagua reporta que ocho municipios del estado enfrentan algún grado de afectación. Caborca, Plutarco Elías Calles y Agua Prieta presentan sequía severa, mientras que Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Sáric y Altar se encuentran en condición de sequía moderada.

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