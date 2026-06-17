Se filtra agua en hospital del IMSS recién inaugurado en Sonora

GENERANDO AUDIO...

HGZ no. 15 de Hermosillo, Sonora. Foto: IMSS

El recién inaugurado Hospital General de la Zona (HGZ) 15 de Hermosillo sufrió una fuerte filtración de agua durante las lluvias que se presentaron el pasado 15 de junio. El IMSS de Sonora informó que se están realizando acciones correctivas en el lugar.

Fuertes lluvias provocan filtración de agua en hospital del IMSS en Sonora

Usuarios de redes sociales compartieron un video que muestra la filtración de agua en el Hospital 15 del IMSS en Hermosillo. Debido al peso del agua, el techo se vino abajo y se formó una “cascada” en el interior del recinto.

🔴 El IMSS Sonora informó que las lluvias registradas la noche del 15 de junio provocaron filtraciones de agua en áreas del HGZ No. 15 de Hermosillo. Aseguró que no hubo afectaciones a pacientes, personal, servicios ni equipo médico. pic.twitter.com/NtzsfmXHgZ pic.twitter.com/S0pmnWygZD — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 16, 2026

El caso llamó la atención porque el HGZ fue inaugurado apenas hace poco más de un mes. El pasado 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Sonora, y en compañía del gobernador Alfonso Durazo, cortó el listón del hospital en Hermosillo.

La obra tuvo una inversión de mil millones de pesos y se estima que beneficiará a 122 mil derechohabientes de Sonora. El inmueble fue donado por el gobierno del estado y actualmente tiene un enfoque para formar a estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora.

IMSS Sonora aclara que la filtración de agua se atendió a tiempo

Mediante un comunicado el IMSS Sonora informó que derivado de las intensas lluvias del pasado 15 de junio, se presentaron filtraciones de agua en algunas áreas del hospital. De acuerdo con las autoridades, “de manera inmediata” se realizaron labores de atención, saneamiento y limpieza en las zonas afectadas.

El IMSS aclaró que este incidente no afectó a los pacientes, personal, servicios ni equipo médico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.