Cae influencer relacionado con “Noche Suprema”, acusado de violación; hay tres detenidos por incendio

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Hay detenidos relacionados con la “Noche Suprema”. Fotos: Corresponsal/FGJE Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detuvo a un influencer que participaría en el evento “Noche Suprema”, en Hermosillo, el cual fue suspendido debido a un incendio provocado por un grupo criminal. Las autoridades también aprehendieron a tres individuos relacionados con el ataque.

Cae influencer relacionado con la “Noche Suprema”

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, informó sobre la detención de un creador de contenido identificado como “influencer”, que utilizaba sus plataformas para promover la venta y distribución de drogas. Este sujeto también cuenta con una orden de aprehensión por el delito de violación.

Aunque la FGJE no menciona el nombre del detenido, medios locales señalan que se trataría de Azlan “N”, relacionado presuntamente con la venta y distribución de drogas, lo que habría desatado una disputa entre grupos de narcomenudeo y como resultado, el incendio en la “Noche Suprema”. De acuerdo con los reportes, contaba con una cuenta de TikTok (@azlan_tattoo), pero todos los videos han sido eliminados tras los hechos del pasado fin de semana.

La Fiscalía había mencionado que algunos de los influencers programados para participar en el evento cuentan con registros policiales, procesos penales y órdenes de aprehensión vigentes por delitos no asociados a la realización del espectáculo.

Hay tres detenidos vinculados al ataque durante la “Noche Suprema”

El fiscal Salas Chávez también dio a conocer que fueron detenidas tres personas relacionadas con los hechos registrados el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, durante el evento “Noche Suprema”. Estos sujetos también están vinculados con homicidios cometidos en la capital de Sonora.

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