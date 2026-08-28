“Busquen en las cámaras”: esposa de Fernando Farías denuncia acoso y pide protección en Sonora

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Mónica Gámez Grijalva, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, denunció ante la Fiscalía de Sonora que una camioneta la siguió después de que, según su testimonio, recibió amenazas para que dejara de dar entrevistas sobre el caso de su esposo.

Gámez relató que el incidente ocurrió después de regresar de un viaje. Tras llegar a su domicilio, salió nuevamente para recoger a sus hijos y fue entonces cuando, según su versión, observó una camioneta blanca con dos hombres en su interior.

“Veo dos sujetos adentro. Entonces, el carro está parado”, relató durante la entrevista.

La mujer explicó que tomó una carretera internacional y, aproximadamente un minuto y medio después, notó que el vehículo comenzó a avanzar detrás de ella.

“El carro se va atrás de mí, pero a una velocidad muy despacito”, señaló.

Ante ello, decidió cambiar de carril de manera brusca. De acuerdo con su relato, el vehículo después tomó un retorno para regresar hacia la ciudad.

“Me cambio de carril, y el carro… en el primer retorno, se regresa otra vez, como para la ciudad”, afirmó.

Fiscalía de Sonora ya recibió la denuncia

La esposa de Fernando Farías indicó que solicitó a la Fiscalía revisar las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la carretera para tratar de identificar la camioneta.

“Les pedí a Fiscalía que sí los encuentren, porque pueden encontrarlos, que busquen en las cámaras de toda la carretera”, declaró.

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