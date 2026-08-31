Noche Suprema bajo la lupa: Fiscalía detecta antecedentes penales entre participantes

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Incendio en el evento Noche Suprema. Foto: Corresponsal

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora presentó su informe sobre el incendio en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, durante el evento llamado “Noche Suprema”. De acuerdo con las indagatorias, algunos de los participantes anunciados en la cartelera cuentan con órdenes de aprehensión y/o antecedentes penales.

Ataque en la “Noche Suprema” está relacionado con grupos criminales

El comunicado de la Fiscalía menciona que los actos vandálicos durante la “Noche Suprema” se derivaron del conflicto entre dos grupos criminales que se dedican al narcomenudeo. También menciona que algunos de los participantes en el evento han hecho promoción de actividades asociadas al consumo de drogas.

Las autoridades de Sonora negaron la versión de que el ataque en el CUM esté relacionado con el cobro de piso y mencionaron que se trata de rumores infundados.

También mencionó que ha sido identificado el grupo delictivo responsable de los daños en contra de las instalaciones deportivas en Hermosillo. Presuntamente, esta banda criminal también está ligada con otros hechos ilícitos registrados anteriormente, así como el homicidio de una persona abandonada en vía pública en donde dejaron un narcomensaje en el que se hacen señalamientos directos en contra del grupo rival, así como en contra de un conocido cantante de “corridos tumbados”.

Algunos participantes en la “Noche Suprema” cuentan con antecedentes penales

Sobre los influencers que se presentarían en el evento, detalló que algunos de ellos cuentan con registros policiales, procesos penales y órdenes de aprehensión vigentes por delitos no asociados a la realización del espectáculo.

“El Ministerio Público procederá en su contra conforme a derecho por tales conductas y proseguirán las investigaciones que existen en las carpetas de investigación que se encuentran abiertas. Esta información tampoco fue proporcionada previamente al Gabinete de Seguridad del Estado para la correspondiente evaluación de riesgo”, informó la Fiscalía.

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