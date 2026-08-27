Mónica Gámez, esposa de Fernado Farías, denuncia persecución en Hermosillo y pide protección

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Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farias. FOTO: Especial

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, señaló este miércoles que fue seguida por sujetos desconocidos mientras circulaba por calles de Hermosillo, Sonora. Farías Laguna ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red de “huachicol fiscal”.

Gámez Grijalva aseguró que teme por la integridad de su esposo, la suya y la de su familia. Afirmó que ha recibido amenazas después de exigir un juicio justo para el excontralmirante Fernando Farías Laguna.

A través de redes sociales, Mónica Gámez Grijalva relató que una camioneta blanca comenzó a seguirla desde la zona residencial donde vive y continuó detrás de ella hasta la carretera Internacional Nogales-Hermosillo.

Según explicó en un video, al darse cuenta de que presuntamente era seguida, comenzó a rebasar vehículos. Posteriormente, la camioneta blanca que iba detrás de ella dio la vuelta.

Mónica Gámez Grijalva, denunció este miércoles que fue seguida por sujetos desconocidos en calles de Hermosillo, Sonora. La esposa de #FernandoFaríasLaguna, dijo a @latinus_us que teme por la integridad de su familia y pidió seguridad a @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/KToaDPC0B2 — HECTOR GORDOA (@hgordoa) August 27, 2026

“Tengo mucho miedo”, expresó Gámez Grijalva al denunciar públicamente lo ocurrido y manifestar preocupación por su seguridad y la de su familia.

Esposa de Fernando Farías pide medidas de protección

Tras los hechos, Gámez Grijalva solicitó al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, protección y medidas cautelares para ella y su familia.

La petición ocurre mientras Fernando Farías Laguna enfrenta señalamientos de la FGR, que lo identifica como presunto líder de una red relacionada con “huachicol fiscal”.

Gámez Grijalva ha señalado que su exigencia es que el excontralmirante tenga un juicio justo y afirmó que, a raíz de esta postura, se ha convertido en blanco de amenazas.

Luego de la denuncia difundida en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó mediante un comunicado que trabaja para localizar a Mónica Gámez Grijalva y conocer de primera mano los hechos que denunció.

FISCALÍA INFORMA



En relación con lo manifestado en redes sociales por la señora Mónica Gámez Grijalva (esposa de Fernando Farías) quien refiere haber sido seguida por un vehículo sospechoso y solicita la intervención de las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado… pic.twitter.com/3JOmnPCm1G — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 27, 2026

La Fiscalía estatal también hizo un llamado para que presente una denuncia formal. Explicó que, a partir de este procedimiento, se podrá valorar si corresponde otorgarle mecanismos de protección conforme a derecho.

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