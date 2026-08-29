Suspenden Noche Suprema en Hermosillo tras actos vandálicos en el CUM

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Suspenden Noche Suprema. Foto: UnoTV.

La función de boxeo Noche Suprema: El Norte Manda, programada para este sábado 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, fue suspendida debido a actos vandálicos registrados este viernes 28 de agosto en las instalaciones donde se realizaría el evento.

Surrealista lo ocurrido esta noche en #Hermosillo

Ring de box incendiado por grupo armado qué ingresó al CUM previo a evento "Noche Suprema" donde habría peleas entre influencers

Hubo disparos y se armó el pandemonium pic.twitter.com/gVNW085Sb8 — El Gorila Resiliente 🦍 (@elPho3niX) August 29, 2026

La organización de Noche Suprema informó mediante un comunicado que la función quedó pospuesta hasta nuevo aviso con el propósito de velar por la seguridad de los participantes y asistentes. La Mesa Estatal de Seguridad también confirmó la suspensión y señaló que los hechos estuvieron dirigidos contra la producción y organización del espectáculo.

De acuerdo con la autoridad estatal, el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo; sin embargo, esos permisos no garantizaban por sí mismos el cumplimiento de las medidas de seguridad que correspondían al organizador para realizar la función.

¿Qué ocurrió con Noche Suprema en Hermosillo?

La Mesa Estatal de Seguridad informó que los actos vandálicos se registraron en las instalaciones deportivas donde se llevaría a cabo la función de boxeo entre influencers. Según el comunicado, los hechos estuvieron dirigidos a la producción y organización del evento y no a los espacios públicos ni a las personas usuarias de los mismos.

Avance informativo pic.twitter.com/5FKMqwqWaE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) August 29, 2026

La autoridad estatal indicó que no se reportaron personas lesionadas por estos hechos. Por su parte, la organización de Noche Suprema comunicó que la totalidad de su personal se encontraba a salvo y fuera de peligro.

Las autoridades realizan las acciones correspondientes para identificar y detener a las personas responsables de los actos registrados en las instalaciones. La Mesa Estatal de Seguridad indicó que quienes sean identificados deberán responder ante la autoridad competente.

¿Por qué suspendieron la función de boxeo?

La suspensión se determinó debido a que, de acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, el promotor del espectáculo no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado a proporcionar para la realización del evento.

La función estaba programada para el sábado 29 de agosto en el CUM de Hermosillo y contemplaba una cartelera con combates de boxeo profesional, peleas de exhibición entre creadores de contenido y presentaciones musicales.

La organización señaló que la decisión de posponer el evento se tomó después de los actos vandálicos registrados durante las labores previas de montaje. El comunicado oficial fechado el 28 de agosto precisa que la función permanecerá pospuesta hasta nuevo aviso.

¿Qué pasará con los boletos de Noche Suprema?

Sobre los boletos, la organización de Noche Suprema informó que las personas que deseen solicitar la devolución de su dinero podrán hacerlo a partir del miércoles 2 de septiembre mediante el sistema de Xticket, ya sea en sus oficinas o a través de sus canales oficiales.

Comunicado oficial de Noche Suprema.

La Mesa Estatal de Seguridad precisó que cualquier reclamo relacionado con la venta de boletos deberá dirigirse al propio promotor, quien es responsable de la organización y comercialización del espectáculo.

Hasta el momento, la organización no ha informado una nueva fecha para la realización de Noche Suprema. El comunicado oficial señala que cualquier actualización será difundida a través de los canales oficiales del evento.

¿Qué dijeron las autoridades sobre los actos vandálicos?

La Mesa Estatal de Seguridad indicó que las autoridades ya realizan las acciones correspondientes para identificar y detener a los responsables de los hechos registrados este viernes en las instalaciones deportivas.

El organismo estatal precisó que no se reportaron personas lesionadas y que los actos estuvieron dirigidos a la producción y organización de la función, sin afectar los espacios públicos ni a las personas usuarias de los mismos.

La organización de Noche Suprema señaló que se somete a las acciones de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y la publicación de información oficial sobre los avances correspondientes.

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