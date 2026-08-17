Cae el “Florero” en Sonora por agredir a una mujer; video se viralizó en redes

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Jorge Alberto “N”, alias el “Florero”. Foto: FGJES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detuvo a Jorge Alberto “N”, alias el “Florero”, señalado de agredir brutalmente a una menor de edad en Puerto Peñasco. El video de esta agresión circula en redes sociales y provocó indignación entre el público en general.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Detienen al “Florero” por agredir a una menor en la vía pública; difunden video

El pasado 13 de agosto, elementos de la Fiscalía detuvieron al “Florero” en el cruce de avenida Juventino Rosas y callejón Simón Morúa, en la zona centro de Punta Peñasco. Durante el operativo, Jorge Alberto “N” agredió a los policías, primero con insultos, después escaló a los empujones y golpeó a un oficial en el pecho.

Hace unos días se difundió un video que muestra a este sujeto agrediendo a una menor de edad, sujetándola de los cabellos y arrastrándola por el suelo, en plena vía pública.

“Respecto a la mujer que aparece en el video ya tiene conocimiento de la captura del ‘Florero’ y la FGJES mantiene las diligencias correspondientes a la espera de que identifique y denuncie a su agresor”, informaron las autoridades de Sonora a través de un comunicado.

Durante la audiencia inicial, el detenido solicitó ampliación del término constitucional, por lo que el Juez de Control fijó el 17 de agosto de 2026 para la continuación de la audiencia y la determinación de su situación jurídica.

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