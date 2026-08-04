¿Vives ahí? CFE suspenderá el servicio este miércoles en municipios de Sonora

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Corte de energía en tres municipios de Sonora este 5 de agosto. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica este miércoles 5 de agosto en los municipios de Huachinera, Bacerac y Bavispe, en Sonora, debido a trabajos de mantenimiento en la subestación Nacozari.

¿Qué municipios de Sonora se quedarán sin luz?

La CFE detalló que la interrupción del suministro eléctrico afectará a los siguientes municipios:

Huachinera

Bacerac

Bavispe

Horario del corte de energía eléctrica

La suspensión del servicio está programada para:

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Miércoles 5 de agosto de 2026 Inicio: 08:00 horas

08:00 horas Conclusión estimada: 16:00 horas

16:00 horas Duración: Ocho horas

Durante ese periodo, el suministro permanecerá interrumpido mientras se realizan las maniobras técnicas.

¿Por qué habrá suspensión del servicio?

La CFE señaló que los trabajos tienen como finalidad mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región serrana de Sonora.

Asimismo, indicó que la suspensión temporal es necesaria para proteger la integridad del personal que realizará las labores de mantenimiento, así como de la población, mientras concluyen los trabajos en la infraestructura eléctrica.

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