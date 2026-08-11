Esclarecen hallazgo de tres cuerpos en camioneta en Hermosillo: el “Chabelo” mató a dos y se suicidó

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Violencia en Hermosillo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES) aclaró el hallazgo en Hermosillo de tres cuerpos sin vida en el interior de una camioneta. De acuerdo con la investigación oficial, se trata de un caso de homicidio, feminicidio y suicidio, todos cometidos por un sujeto identificado como el “Chabelo”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa.

Presunto integrante del Cártel de Sinaloa comete homicidio, feminicidio y se suicida en Hermosillo

El pasado 8 de agosto, las autoridades de Sonora encontraron en Hermosillo una camioneta con los cuerpos sin vida de tres personas: Carolina “N”, Jesús Ricardo “N” y Sergio Isaías “N”, alias el “Chabelo”, a quien medios locales vinculan con el Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones señalan que Carolina “N” y el “Chabelo” llevaban tres años saliendo. Testigos mencionan que él era violento con ella, aunque nunca presentó una denuncia ante la Fiscalía por violencia.

La noche del viernes 7 de agosto, Carolina “N” y Jesús Ricardo “N” se reunieron en un bar donde permanecieron durante un par de horas; alrededor de la medianoche se movieron a otro lugar. A las 3:00 de la madrugada del sábado subieron a una camioneta para dirigirse al domicilio de Jesús Ricardo “N”, en una zona residencial.

Material de las cámaras de vigilancia captaron al “Chabelo” saltando la reja de la residencial, para acercarse a la camioneta con un arma de fuego en la mano. Vecinos de la zona mencionaron a las autoridades que durante la madrugada escucharon a personas discutiendo, seguido de detonaciones de un arma de fuego.

Posteriormente, Sergio Isaías “N” se subió a la camioneta y manejó hasta el cruce del boulevard Antonio Quiroga y Camino del Ser. Al llegar a este punto se pasó al asiento trasero del vehículo y se quitó la vida con una pistola.

¿Quién era el “Chabelo”?

El reporte de la Fiscalía de Sonora menciona que el “Chabelo” está vinculado con un grupo criminal, presuntamente con el Cártel de Sinaloa, y cuenta con antecedentes relacionados con lesiones, violencia intrafamiliar, además de homicidio simple doloso y daños.

En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo sancionó como integrante de una red vinculada a un grupo criminal. La autoridad estadounidense lo identificó con vínculos propios con integrantes de alto nivel de dicha organización criminal.

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