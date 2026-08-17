NeuroTips: ¿Tu hijo es adicto al celular? El ABC para entender qué hay detrás

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La neurocoach Sofía Díaz Pizarro explica en este NeuroTip la estrategia para bajarle el uso del celular a tu hijo, pero si cree que lo mejor es quitárselo, probablemente estás peleando contra el síntoma y no contra la causa.

Piénsalo así, la fiebre no es el problema, es la señal de que algo más está pasando en el cuerpo. Con el celular pasa exactamente lo mismo, casi nunca es “el problema” en sí.

Muchas veces es la forma en que tu hijo intenta dejar de sentir algo que le incomoda.

Como menciona la experta en educación consciente Sofía Díaz Pizarro, NeuroCoach y autora del libro ¿Repetir o Reescribir?, la clave no está en confiscar el teléfono, sino en entender qué hay detrás de su uso, para eso, Sofía enseña su hack, el ABC de las emociones.

¿Qué es el ABC de las emociones?

El ABC de las emociones es la herramienta que Sofía Díaz Pizarro desarrolló para ayudar a padres a responder ante comportamientos difíciles sin regañar ni castigar. Consiste en tres preguntas, en este orden:

A. ¿Qué está pasando? Sin etiquetas, sin juicio. Solo observa: “Mi hijo lleva tres horas en el celular y cuando se lo pido, llora.”

B. ¿Por qué podría estar pasando? ¿Aburrimiento? ¿Soledad? ¿Necesidad de pertenecer? ¿Está evitando sentir algo que todavía no sabe manejar?

C. ¿Cómo le enseño esa habilidad? El objetivo no es solo quitarle el celular. Es enseñarle qué hacer con esa emoción, para que ya no necesite escapar de ella.

Por qué es tan difícil que un hijo suelte el celular

No es un tema de fuerza de voluntad, hay industrias enteras invirtiendo en ingeniería de producto para mantener la atención de un usuario el mayor tiempo posible, y los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a ese diseño.

El mensaje central: no regañes ni castigues, enseña

Como resume la propia Sofía Díaz Pizarro: “No regañes ni castigues, enseña”, este es el eje de todo su método de crianza consciente y una alternativa para madres y padres que buscan formas diferentes de abordar el uso del celular.

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