Video del momento: motociclista queda atrapado en arroyo durante lluvia en Nogales, Sonora

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Bomberos salvan a motociclista que intentó cruzar un arroyo. Foto: Cuartoscuro

Una fuerte corriente provocada por las lluvias sorprendió a un motociclista que, atrapado, intentó cruzar un arroyo en Nogales, Sonora. El joven fue arrastrado junto con su motocicleta y quedó en riesgo de ser llevado por el cauce.

Corriente arrastró al motociclista y su vehículo

El motociclista quedó atrapado y fue arrastrado junto con su unidad hasta las rejillas del alcantarillado, lo que generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar.

En imágenes del rescate se observa cómo el joven intenta ponerse de pie y recuperar su motocicleta; sin embargo, la fuerza de la corriente lo derriba nuevamente, dejándolo en riesgo de ser arrastrado hacia el embovedado que conduce el flujo pluvial hacia Estados Unidos.

DE NUEVO LOS BOMBEROS DE #NOGALES SE VISTEN DE HÉROES AL RESCATAR A UN JOVEN MOTOCICLISTA QUE IMPRUDENTEMENTE SE METIÓ EN EL ARROYO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO…

A pesar de las #alertas urbanas para prevenir de las #tormentas y de las #lluvias y las avenidas de agua la gente no… pic.twitter.com/JgPqM3h8tD — borderlínea.mx (@borderlineason) August 6, 2026

Bomberos y cuerpos de emergencia lograron el rescate

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales, Protección Civil y los Jeeperos de Nogales realizaron las maniobras para poner a salvo al motociclista.

Minutos después, también lograron recuperar la motocicleta que había quedado dentro del cauce.

Autoridades llaman a no cruzar arroyos durante las lluvias

Tras el incidente, las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar arroyos, calles inundadas, vados o avenidas con corrientes de agua, ya que el nivel y la fuerza del caudal pueden incrementarse en cuestión de segundos y representar un riesgo para peatones y automovilistas.

Asimismo, reconocieron la labor coordinada de los cuerpos de emergencia, cuya rápida intervención evitó que el incidente terminara en una tragedia.

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