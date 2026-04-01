Ceci Flores recibe restos de su hijo tras años de búsqueda; seguirá buscando a su otro hijo desaparecido

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Ceci Flores, madre buscadora. Foto: Cuartoscuro

Ceci Flores, presidenta y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, recibió los restos de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, luego de que una prueba de ADN confirmara que se trataba de la persona desaparecida desde 2019.

La entrega de los restos de Marco Antonio Sauceda Rocha se hizo en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde Ceci Flores aseguró que regresaba con su hijo a casa; aunque, dijo, no es como hubiera querido.

“Me llevo a mi hijo ya a casa con todo el favor de Dios. No como yo hubiera querido porque yo quería un hijo completo, no solamente unos huesos, pero si Dios quiso que sólo eso recuperara, me lo llevo con mucho amor, y con la esperanza de que sé que en otra vida lo voy a volver a ver”, Ceci flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora

Durante dos días, los restos del hijo de Ceci Flores serán velados en la comisaría de Bahía de Kino, donde se espera la visita de personas provenientes de distintas partes del país.

Ceci Flores anuncia cambio de domicilio para buscar a su otro hijo

Ceci Flores también anunció que pronto se mudará a Sinaloa para continuar con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien también se encuentra desaparecido, pero desde 2015.

“Les he comentado a mis compañeras que desde la distancia las voy a apoyar, pero yo me voy a Sinaloa a buscar a mi hijo Alejandro, en cuanto sepulte a mi hijo yo me retiro para Sinaloa”, Ceci Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora

Identifican a hijo de Ceci Flores

De acuerdo con la Fiscalía General de Sonora, la identificación del hijo de Ceci Flores se logró mediante análisis realizados por el Laboratorio de Genética Forense, tras el hallazgo de restos óseos el pasado 24 de marzo durante el cateo en un rancho ubicado sobre la carretera 26 en Hermosillo.

La Fiscalía detalló que, debido al estado de degradación de los restos, se aplicaron protocolos especializados como descalcificación con EDTA, extracción y amplificación de ADN mediante distintas técnicas, logrando obtener un perfil genético que fue cotejado con familiares directos y confirmó la identidad de la víctima.

Asimismo, informó que existen, al menos, ocho personas de interés que podrían enfrentar procesos penales por su probable responsabilidad en los hechos.

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