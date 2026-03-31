Confirmado: restos hallados sí son del hijo de Ceci Flores, asegura colectivo en Sonora

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Jóvenes Buscadores confirma hallazgo de hijo de Ceci Flores Foto: Antonio López

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora dio a conocer que los restos localizados en días recientes fueron plenamente identificados y corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores, luego de confirmarse su identidad mediante pruebas de ADN.

A través de un mensaje, la familia expresó el profundo dolor que representa esta noticia, al señalar que, a pesar del paso del tiempo, nunca se está preparado para recibir una confirmación de esta naturaleza.

Identificación de Marco Antonio Sauceda Rocha por ADN en Sonora

En el mismo posicionamiento, agradecieron el acompañamiento de otras familias buscadoras que han atravesado situaciones similares, así como el apoyo de medios de comunicación que contribuyeron a visibilizar el caso.

Apoyo de colectivos y autoridades en caso de Ceci Flores

De igual forma, reconocieron la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno durante el proceso de búsqueda e identificación.

El colectivo también resaltó la solidaridad de la ciudadanía, especialmente de quienes compartieron información y mantuvieron vigente la exigencia de localización.

Ceci Flores y Madres Buscadoras de Sonora

La víctima era hijo de Ceci Flores, presidenta y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el cual ha servido de inspiración para la conformación de decenas de colectivos en el país.

Con la confirmación de identidad, la familia señaló que se cierra un ciclo marcado por el dolor, pero también por la memoria y el amor hacia Marco Antonio Sauceda Rocha.

Se prevé que en las próximas horas la Fiscalía estatal oficialice la información.

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