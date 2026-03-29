Condiciones en que fueron hallados los huegos que podrían ser de Marco Antonio dificultan identificación: Ceci Flores

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Ceci Flores pide informar con verdad sobre Teuchitlán. FOTO: Cuartoscuro

Las condiciones en que fueron encontrados los restos óseos que podrían pertenecer a su hijo Marco Antonio, requerirán de más tiempo para identificarlos, aseguró la madre buscadora Ceci Flores.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora, requieren de mayor tiempo para completar los resultados que lleguen a un “resultado positivo que nos permita tener certeza y, sobre todo, darle a Marco Antonio una digna sepultura”.

¿Qué dijo Ceci Flores sobre los restos que podrían ser de su hijo?

Este sábado, la Ceci Flores informó a través de su cuenta de X que debido al “tiempo en que los restos estuvieron expuestos, las condiciones en las que fueron encontrados han dificultado la obtención de un perfil genético concluyente. Hasta el momento, no se han logrado resultados positivos de ADN que permitan confirmar de manera oficial la identidad”.

Acotó que tanto ella su familia han tenido dos reuniones con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora en las que las autoridades han proporcionado información respecto a los avances en la investigación, así como las dificultades para la identificación, debido al tiempo que los restos óseos permanecieron expuesto al ambiente.

Agregó que el “proceso científico requiere de tiempo, cuidado y precisión, por lo que se nos ha indicado que los resultados podrían tardar algunos días más”.

“Agradecemos profundamente la comprensión, el respeto y la solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación en este momento tan sensible. Seguiremos informando conforme las autoridades nos proporcionen avances oficiales”

Ceci Flores / madre buscadora

Toda vez que, en su postura oficial emitida a través de un comunicado, el pasado 24 de marzo, tras el cateo en que fueron hallados los restos, la FGJE aseguró que la identificación de los huesos hallados tardaría al menos un par de semanas.

Ello, debido a que tienen que llevarse a cabo análisis de tipo genético, medicina legal y antropología forense y criminalística, para lo cual se lleva a cabo la intervención de diversos especialistas.

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