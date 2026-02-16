Con emotivo video, mineros honran a compañeros asesinados en Sinaloa y exigen justicia

GENERANDO AUDIO...

Protesta de mineros exige justicia y seguridad tras secuestro. Foto: Getty Images.

En Sahuaripa, Sonora, trabajadores del Distrito Minero Mulatos difundieron este domingo 15 de febrero un video de protesta para exigir justicia por el secuestro y asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa y mayores garantías de seguridad para los integrantes de su gremio en México.

Protesta de mineros por asesinato en Concordia

La grabación, difundida en redes sociales, muestra a empleados con cascos y chalecos del complejo operado por la empresa canadiense Álamos Gold Inc., quienes pidieron que se esclarezcan los hechos y se refuercen las medidas de protección en los yacimientos.

El pronunciamiento ocurre tras los hechos en Concordia, Sinaloa, donde diez trabajadores mineros fueron privados de la libertad; hasta ahora, cinco han sido encontrados muertos en una fosa clandestina y ya fueron identificados.

Marchas y movilizaciones en Sonora y otras entidades

La indignación por el caso de los diez trabajadores de la compañía Vizsla Silver reunió a miles de colegas, familiares y estudiantes en al menos seis estados de México.

En Hermosillo y otras ciudades con actividad minera, trabajadores y familiares marcharon por calles céntricas, portando pancartas y realizando un pase de lista en memoria de las víctimas. La movilización incluyó un llamado a reforzar la seguridad en las minas y exigir resultados en las investigaciones y castigo a los responsables.

Exigencia de seguridad en la industria minera

La jornada de protesta forma parte de un movimiento nacional que mantiene en alerta a la comunidad minera de México.

