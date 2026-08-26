Decomisan 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína ocultos en autobús en Hermosillo, Sonora

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Decomisan fentanilo en autobús de Sonora. Foto: Gabinete de Seguridad

Autoridades federales informaron que lograron decomisar fentanilo y heroína a un par de sujetos que viajaban en un autobús en Hermosillo, Sonora. En total, según el reporte oficial, se aseguraron casi 20 kilos de droga durante labores de vigilancia en este estado al norte del país.

Autoridades decomisan fentanilo en Sonora

Fue el Gabinete de Seguridad federal el que dio a conocer que como parte de las labores de investigación, seguridad y vigilancia para inhibir el tráfico de drogas en carreteras del país, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a dos personas que transportaban 10 kilos de fentanilo y ocho kilos de heroína.

Al respecto, detallaron que los sujetos arrestados ocultaban toda esta cantidad de droga en un compartimiento oculto en el autobús en el que viajaban.

¿Cómo dieron con los hombres y la droga?

Las autoridades federales explican que los agentes implementaron un operativo de seguridad, inspección y vigilancia sobre la carretera México 15, justo en el tramo Hermosillo–Nogales, en el municipio de Hermosillo, donde encontraron a dos operadores de un autobús de pasajeros, a quienes les realizaron una revisión para evitar la comisión de ilícitos.

Fue al revisar el área de camarote, que los agentes de seguridad observaron modificaciones irregulares en la parte de la alacena, donde encontraron 10 paquetes con fentanilo y ocho con heroína, además de varios dispositivos móviles.

Detuvieron a los dos sujetos

Por último, el Gabinete de Seguridad federal informó que detuvieron a los dos sujetos que ocultaban la droga, así como que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para que determine su situación jurídica y continúen con las investigaciones.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer las labores de investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas y evitar que sustancias ilícitas lleguen a las comunidades”, indican las autoridades.

En seguimiento a trabajos de investigación y vigilancia en carreteras, en Hermosillo, Sonora, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico y de @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 10 kilos de fentanilo y 8 kilos de heroína ocultos en el… pic.twitter.com/HklORkDpP0 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 26, 2026

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