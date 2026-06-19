Detienen en Sonora al “Coyotito”, señalado como objetivo prioritario y agresor de policías

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El “Coyotito” cayó durante un operativo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó sobre la detención de Enrique “N” , alias el “Coyotito”, señalado como objetivo prioritario por las autoridades, quien está relacionado en varios ataques contra agentes de seguridad.

Cae el “Coyotito”, objetivo prioritario, durante operativo en Sonora

Ayer jueves la FGJE de Sonora ejecutó un operativo en un rancho ubicado en el municipio de Ímuris. Con la ayuda del monitoreo aéreo de drones se confirmó la presencia del “Coyotito” en el lugar y posteriormente fue detenido.

Enrique “N” cuenta con cuatro órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellos privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Las autoridades mencionan que el detenido forma parte de una banda delictiva que opera en los municipios de Ímuris, Cucurpe, Nogales y Magdalena de Kino.

El comunicado de la Fiscalía menciona que el “Coyotito” está involucrado en varios ataques contra elementos de seguridad. El primero de ellos ocurrió en julio de 2020, cuando un integrante de la Policía Estatal de Seguridad Pública falleció durante un operativo en Santa Ana.

También es investigado por el homicidio de un agente de la Policía Municipal de Santa Ana, ocurrido en septiembre de 2021, y por la agresión contra un agente de la AMIC registrada en abril de 2026.

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