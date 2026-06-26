Caen 13 tras operativo por asesinato de comandante de la AMIC en Sonora
Un operativo por el asesinato del comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Juan Manuel Quintana Valenzuela, dejó un saldo de 13 detenidos en Ímuris, Sonora, además del aseguramiento de drogas, vehículos, armas y equipo táctico.
Detenciones en Sonora por homicidio de comandante de la AMIC
Las investigaciones permitieron identificar a personas de interés presuntamente relacionadas con el homicidio, por lo que las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de asociación delictuosa.
El despliegue de la AMIC derivó en la captura de 11 personas en flagrancia por diversos delitos y en el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión contra Jaime “N” y Éder Faustino “N”.
Entre los detenidos hay personas señaladas por los delitos de atentado contra la comunidad o “halconeo”, narcomenudeo y posesión de narcóticos.
¿Cuándo fue asesinado el comandante?
El comandante de la AMIC fue asesinado el pasado 16 de junio en una emboscada ocurrida en el municipio de Ímuris, hecho que dio origen al operativo y a las acciones de búsqueda desplegadas en la región.
Cateos y aseguramientos en Ímuris
Como resultado del operativo, las autoridades realizaron cuatro cateos, de los cuales tres fueron positivos.
Además, se aseguraron:
- Nueve vehículos, tres de ellos con reporte de robo
- Un vehículo presuntamente relacionado con la agresión contra el comandante de la AMIC
- Aproximadamente 37 kilogramos de marihuana
- Cartuchos y cargadores
- Equipo táctico
- Cámaras clandestinas tipo “parásito”
- Máquinas tragamonedas
Continúa la búsqueda de responsables del homicidio
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, continúan las acciones para localizar y detener a las personas que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el homicidio de Juan Manuel Quintana Valenzuela.
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