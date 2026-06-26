Caen 13 tras operativo por asesinato de comandante de la AMIC en Sonora

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Sonora realiza detenciones por homicidio de comandante ministerial. Foto: Getty

Un operativo por el asesinato del comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Juan Manuel Quintana Valenzuela, dejó un saldo de 13 detenidos en Ímuris, Sonora, además del aseguramiento de drogas, vehículos, armas y equipo táctico.

Detenciones en Sonora por homicidio de comandante de la AMIC

Las investigaciones permitieron identificar a personas de interés presuntamente relacionadas con el homicidio, por lo que las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de asociación delictuosa.

El despliegue de la AMIC derivó en la captura de 11 personas en flagrancia por diversos delitos y en el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión contra Jaime “N” y Éder Faustino “N”.

Entre los detenidos hay personas señaladas por los delitos de atentado contra la comunidad o “halconeo”, narcomenudeo y posesión de narcóticos.

Avanza FGJES en investigación por homicidio de comandante de la AMIC



•Obtiene órdenes de aprehensión contra probables responsables y despliega operativo en Ímuris con resultados positivos



Ímuris, Sonora, 25 de junio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de… pic.twitter.com/yo7crmsy64 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) June 25, 2026

¿Cuándo fue asesinado el comandante?

El comandante de la AMIC fue asesinado el pasado 16 de junio en una emboscada ocurrida en el municipio de Ímuris, hecho que dio origen al operativo y a las acciones de búsqueda desplegadas en la región.

Cateos y aseguramientos en Ímuris

Como resultado del operativo, las autoridades realizaron cuatro cateos, de los cuales tres fueron positivos.

Además, se aseguraron:

Nueve vehículos , tres de ellos con reporte de robo

, tres de ellos con reporte de robo Un vehículo presuntamente relacionado con la agresión contra el comandante de la AMIC

Aproximadamente 37 kilogramos de marihuana

Cartuchos y cargadores

Equipo táctico

Cámaras clandestinas tipo “parásito”

Máquinas tragamonedas

Continúa la búsqueda de responsables del homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, continúan las acciones para localizar y detener a las personas que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por el homicidio de Juan Manuel Quintana Valenzuela.

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