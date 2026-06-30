Niegan servicio en un OXXO a bomberos de Hermosillo por llegar sudados y sucios

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A los bomberos les negaron el servicio. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

A un grupo de bomberos de Hermosillo, Sonora, les negaron el servicio en un OXXO porque estaban “sudados y sucios” luego de apagar un incendio. El caso provocó indignación en redes sociales por la falta de empatía hacia las personas que arriesgan su vida para salvar la de los demás.

Niegan servicio a bomberos en un OXXO de Hermosillo

Un integrante del cuerpo de bomberos de Hermosillo compartió, a través de una publicación de Facebook, que a él y sus compañeros les negaron el servicio en un OXXO, ubicado en el cruce de las calles Luis Donaldo Colosio y San Bernardino, por llegar “sudados y sucios”.

El bombero comenta que querían comprar aguas y sueros para hidratarse después de atender una emergencia, pero no los quisieron atender. “OXXO de Colosio y San Bernardino nos niegan la entrada porque venimos de apagar un incendio. Queríamos aguas y sueros y nos negaron la entrada”, dijo el bombero”.

¿En qué momento atender una emergencia se convirtió en motivo de exclusión?



Bomberos de Hermosillo denunciaron que se les negó el acceso a una sucursal de Oxxo ubicada en Colosio y San Bernardino para comprar agua e hidratarse después de combatir un incendio, presuntamente… pic.twitter.com/lgkSyVkzwo — Solangel Ochoa (@solangelochoa) June 29, 2026

En redes sociales circula el video de una cámara de seguridad que captó cómo les negaron la entrada. En el material se ve a los bomberos limpiándose los zapatos en la banqueta antes de entrar a la tienda; uno de ellos ingresa al establecimiento e inmediatamente le piden que se salga.

🔴POSTURA de @FEMSA tras incidente ocurrido con el cuerpo de bomberos de #Hermosillo, al interior de una tienda @Tiendas_OXXO al poniente de la ciudad.



*Postura – Caso Bomberos Hermosillo*



Lamentamos mucho esta situación. Lo ocurrido no está alineado con nuestros valores, y… pic.twitter.com/IerEXU5tOv — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 29, 2026

Rechazo a los bomberos provoca indignación en redes sociales

Usuarios de redes sociales manifestaron su indignación con la cadena de tiendas OXXO por negarse a darle servicio a los bomberos de Hermosillo. Por otra parte, establecimientos locales, como panaderías y restaurantes, ofrecieron productos gratis o descuentos en el consumo a los bomberos que fueron rechazados.

Por su parte, la cuenta oficial de OXXO en Twitter (ahora X) publicó que lamenta lo ocurrido en la tienda de Colosio y San Bernardino, y asegura que la situación no refleja sus valores. También menciona que reconocen la labor del cuerpo de bomberos y trabajan para que este tipo de situaciones no se repita.

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