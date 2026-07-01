Gol de México desata desorden en Cinépolis; activan extintor y evacúan el cine en Ciudad Obregón, Sonora
En Ciudad Obregón, Sonora, evacuaron una sala de cine donde se proyectaba el partido entre México y Ecuador porque uno de los aficionados activó un extintor mientras festejaba una de las anotaciones del conjunto tricolor.
Activan extintor en sala de cine durante festejos por gol de México
Medios locales reportan que ayer martes 30 de junio, durante la proyección del partido México vs Ecuador en una sala de cine en Ciudad Obregón, uno de los asistentes se dejó llevar por la euforia de los goles y activó un extintor.
Debido a esta situación, los trabajadores del cine activaron los protocolos de seguridad, suspendieron la transmisión del encuentro y evacuaron a todas las personas presentes en la sala.
🚨 #REPROBABLE | Aficionados usan extintor para celebrar gol de México vs Ecuador dentro de sala de Cinepolis de Ciudad Obregón, #Sonora, y provocan evacuación de los asistentes.— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 1, 2026
Ocurrió la noche de este martes en la sala 1 del establecimiento.
Videos grabados por ciudadanos… pic.twitter.com/F25g2JnlHn
En redes sociales circula un video que muestra a las personas siendo desalojadas de la sala, la mayoría de ellas salen cubriéndose la nariz con la mano o la camisa. Entre los presentes había menores de edad, incluyendo niños.
Los reportes mencionan que no hubo personas lesionadas después de este incidente. La cadena de cines no ha publicado un comunicado sobre estos hechos, ni ha mencionado si cancelarán en Ciudad Obregón la proyección del próximo partido de la Selección Mexicana.
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