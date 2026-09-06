Estados Unidos restringe actividades en Nogales por amenazas de seguridad

| 16:41 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Estados Unidos lanza alerta en Nogales.
Estados Unidos restringe actividades en Nogales. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de Estados Unidos restringió las actividades de su personal en el municipio de Nogales, en el estado de Sonora, debido a información sobre posibles amenazas de seguridad. De esta manera también los viajes hacia este lugar quedan limitados a los esenciales.

Estados Unidos lanza alerta y restringe actividades en Nogales

El Consulado General de Estados Unidos en Nogales lanzó una alerta de seguridad para este municipio de Sonora este pasado sábado 5 de septiembre de 2026, dirigida especialmente a todo su personal y también a sus connacionales.

Esto debido a información sobre posibles amenazas de seguridad, por lo que entre las medidas establecidas, limitaron las actividades y los viajes a desplazamiento esenciales únicamente durante el día.

Igualmente, tanto a sus trabajadores como a sus ciudadanos en Nogales, Sonora, se les pidió extremar precauciones y mantenerse atentos a su entorno ante cualquier incidente.

¿Cuáles son todas las medidas que pide Estados Unidos?

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades estadounidenses se encuentra buscar refugio en caso de que ocurra un incidente y avisar a familiares y amigos que se encuentran bien después de una situación de riesgo.

Asimismo, piden a sus ciudadanos seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse informados mediante los medios de comunicación locales.

La advertencia se produce debido a información relacionada con amenazas en Nogales, aunque no dieron más detalles sobre estos presuntos riesgos.

Piden reconsiderar viajes a Sonora

El Gobierno de Estados Unidos recordó que su Aviso de Viaje mantiene a Sonora en Nivel 3, lo cual significa “Reconsidere su viaje”.

La clasificación forma parte de las recomendaciones de seguridad para quienes planean viajar a esta entidad de México.

Por último, dieron los siguientes medios de asistencia a sus connacionales:

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

“Busquen en las cámaras”: esposa de Fernando Farías denuncia acoso y pide protección en Sonora

Sonora

“Busquen en las cámaras”: esposa de Fernando Farías denuncia acoso y pide protección en Sonora

Decomisan 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína ocultos en autobús en Hermosillo, Sonora

Sonora

Decomisan 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína ocultos en autobús en Hermosillo, Sonora

Desde Sonora, cruzan a EE. UU. las primeras 719 reses tras reanudación de exportación

Sonora

Desde Sonora, cruzan a EE. UU. las primeras 719 reses tras reanudación de exportación

Sonora reanuda exportación de ganado a Estados Unidos

Sonora

Sonora reanuda exportación de ganado a Estados Unidos

Etiquetas: ,