Estados Unidos restringe actividades en Nogales por amenazas de seguridad

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Estados Unidos restringe actividades en Nogales. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de Estados Unidos restringió las actividades de su personal en el municipio de Nogales, en el estado de Sonora, debido a información sobre posibles amenazas de seguridad. De esta manera también los viajes hacia este lugar quedan limitados a los esenciales.

Estados Unidos lanza alerta y restringe actividades en Nogales

El Consulado General de Estados Unidos en Nogales lanzó una alerta de seguridad para este municipio de Sonora este pasado sábado 5 de septiembre de 2026, dirigida especialmente a todo su personal y también a sus connacionales.

Esto debido a información sobre posibles amenazas de seguridad, por lo que entre las medidas establecidas, limitaron las actividades y los viajes a desplazamiento esenciales únicamente durante el día.

Igualmente, tanto a sus trabajadores como a sus ciudadanos en Nogales, Sonora, se les pidió extremar precauciones y mantenerse atentos a su entorno ante cualquier incidente.

¿Cuáles son todas las medidas que pide Estados Unidos?

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades estadounidenses se encuentra buscar refugio en caso de que ocurra un incidente y avisar a familiares y amigos que se encuentran bien después de una situación de riesgo.

Asimismo, piden a sus ciudadanos seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse informados mediante los medios de comunicación locales.

La advertencia se produce debido a información relacionada con amenazas en Nogales, aunque no dieron más detalles sobre estos presuntos riesgos.

Piden reconsiderar viajes a Sonora

El Gobierno de Estados Unidos recordó que su Aviso de Viaje mantiene a Sonora en Nivel 3, lo cual significa “Reconsidere su viaje”.

La clasificación forma parte de las recomendaciones de seguridad para quienes planean viajar a esta entidad de México.

Por último, dieron los siguientes medios de asistencia a sus connacionales:

Formulario de contacto

Embajada y consulados de Estados Unidos en México

Desde México: (55) 5080 2000

Desde Estados Unidos: 011 52 55 5080 2000

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

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